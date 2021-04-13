4月13日，日本政府以所谓“放不下了，不能再拖”为由，正式决定以海洋排放方式处置福岛核电站事故核废水。消息一出，引发国际舆论强烈反对。

4月13日，在日本东京，日本首相菅义伟（左一）出席内阁会议。日本政府13日召开内阁会议正式决定，福岛第一核电站核废水经过滤并稀释后将排入大海。 新华社/共同社

核废水含有放射性物质

可蔓延全球海域

福岛第一核电站的核废水含铯、锶、氚等多种放射性物质。日本政府和东京电力公司声称使用过滤设备可过滤掉除氚以外的62种放射性物质，而氚难以从水中清除。

国际原子能机构专家组评估报告明确指出，如果福岛核电站含氚废水排入海洋，将对周边国家海洋环境和公众健康造成影响，同时现有经过处理的废水中仍含有其他放射性核素，需进一步净化处理。

联合国原子能辐射效应科学委员会报告也认为，福岛核电站事故核废水对海洋生态环境的影响需持续跟踪观察。

德国海洋科学研究机构指出，福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，从排放之日起57天内，放射性物质将扩散至太平洋大半区域，10年后蔓延全球海域。

绿色和平组织核专家指出，日核废水所含碳14在数千年内都存在危险，并可能造成基因损害。

这是2月13日拍摄的日本福岛第一核电站核废水储水罐。日本政府4月13日召开内阁会议正式决定，福岛第一核电站核废水经过滤并稀释后将排入大海。新华社/共同社

日本未穷尽安全处置手段

中韩表达严重关切

海洋是人类共同财产，福岛核电站事故核废水处置问题不只是日本国内问题。

中国外交部发言人13日就日本政府此举发表谈话称，日方在未穷尽安全处置手段的情况下，不顾国内外质疑和反对，未经与周边国家和国际社会充分协商，单方面决定以排海方式处置福岛核电站事故核废水，这种做法极其不负责任，将严重损害国际公共健康安全和周边国家人民切身利益。

中方强烈敦促日方认清自身责任，秉持科学态度，履行国际义务，对国际社会、周边国家以及本国国民的严重关切作出应有回应。重新审视福岛核电站核废水处置问题，在同各利益攸关国家和国际原子能机构充分协商并达成一致前，不得擅自启动排海。

韩国政府13日紧急召开韩国外交部、海洋水产部、原子能安全委员会等有关部门副部长级别会议，对日本政府宣布将福岛第一核电站核废水排入大海事宜进行讨论。

韩国国务调整室室长具润哲在会后举行的记者会上表示，韩国政府强烈敦促日本对福岛第一核电站核废水的处理过程进行透明的信息公开和验证，将明确向日本政府转达对日本相关决定的反对，并强烈要求日本方面采取具体措施，防止国民安全和海洋环境受到损害。

4月13日，抗议者在日本东京的首相官邸外反对福岛核废水排入大海。日本政府13日召开内阁会议正式决定，福岛第一核电站核废水经过滤并稀释后将排入大海。 新华社记者 杜潇逸 摄

日本民众举行抗议集会

反对核废水入海

日本政府这一决定，遭到包括福岛民众、日本渔民的谴责和质疑。

福岛当地民众举行抗议集会，举起“海洋在哭泣”“反对含氚废水排入海洋”等标语牌，反对日本政府的相关计划，希望政府不要单方面强行决定。

当地时间4月12日，在东京首相府外，当地民众举行集会抗议日本政府计划将受灾的福岛核电站核废水排放入海。

据组织此次集会的民间环保团体统计，福岛县内59个市町村议会中，有41个市町村议会不赞成排核废水入海的方案。截至2020年12月，该环保团体已经收集到45万份日本民众签名，反对核废水入海的方案。

报道称，首相菅义伟与日本全国渔业协同组合联合会会长岸宏进行了会谈。会后，岸宏表示，他仍对将核废水排入大海的计划表示反对。

“这是针对人类的犯罪！”

外国网友呼吁阻止日本排放核废水

法新社、美联社等国际媒体第一时间报道了日方的决定。在推特上，许多外国网友发表评论时用“坏”、“难以置信”等说法，形容日方这一决定。

“我认为他们不应该这么做。”

有网友联系到动漫怪兽形象“哥斯拉摧毁地球”的画面，讽刺说，“日本正在实现哥斯拉预言”。

“这可以被看作是日本发动的一次核攻击。”

一些人直呼日本此举是对人类的“犯罪”，这一行为“必须被阻止”。

“世界需要不惜一切代价阻止日本排放核废水。日本无耻。”

(责编：刘叶婷、杨牧)