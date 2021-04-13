新华社东京4月13日电 综述：日本民众担忧核废水排放入海影响地震灾区经济复兴

新华社记者刘春燕

日本政府13日召开有关内阁会议，正式决定将福岛第一核电站上百万吨核废水经过滤并稀释后排入大海。这一决定引发日本各界特别是“3·11”大地震灾区民众强烈反对，他们认为此举将殃及灾区经济复兴。

2011年3月11日，日本福岛县附近海域发生9.0级特大地震。地震及海啸造成福岛第一核电站1至3号机组堆芯熔毁，是苏联切尔诺贝利核事故之后最严重的核事故。

10年来，核污染像难以摆脱的幽灵，成为灾区经济重建过程中“无形”的重大障碍。地震后最初一段时间，人们担心产自灾区的农产品、水产品乃至工业品受到核污染而对其敬而远之，令灾区经济雪上加霜。时至今日，灾区绝大多数产品指标已恢复至正常区间，但日本国内仍有不少人对灾区产品持怀疑态度。意指企业信誉和利益受到坊间传闻伤害的“风评被害”一词，也因此成为日本的流行热词。

今年年初，日本农林水产省水产厅就灾后重建对福岛及周边的岩手、宫城、茨城、青森、千叶6县1007家水产品加工企业进行第八次问卷调查。调查显示，6县水产品加工企业中销售额恢复至八成以上的企业仅占49%，生产能力恢复至八成以上的企业占67%，其中福岛县在受灾6县中恢复最慢。

相对于生产能力，销售额恢复更缓慢。这主要是由于灾区水产品竞争力下降、价格被迫下调。相关企业表示，“丧失或缺乏销路”“原材料不足”等是制约销售额恢复的主要原因。

政府决定将核废水排放入海的消息传出后，灾区群众哀声一片。茨城县北茨城市一名海鲜料理店主忧虑地说，福岛核事故发生以后，当地鱼类价格大跌。如果核废水排放入海引发新一轮“风评被害”，不仅渔民，冷链、水产加工等相关行业都将受到打击。

福岛县相马市原釜鱼市场批发商协会会长佐藤喜成说，灾害过去10年了，当地批发市场年销售额还不及当初一半。核废水排放入海势必引发新一轮“风评被害”，当地居民坚决反对这一决定，政府却一意孤行。

核事故发生以后，福岛周边海域渔业捕捞一度停止，此后该区域长期实施限制捕捞政策，处于捕捞日数、捕捞品种和捕捞量均受限的试开工状态。今年4月1日，有关方面刚刚解除政策限制，允许渔民全面开工捕捞。此时传来政府打算将核废水排放入海的消息，令灾区渔民欲哭无泪。

福岛县北部新地町的渔夫小野春雄愤慨地说，在当地渔民正准备恢复正常生产活动之时，政府决定排放核废水入海，这对渔民来说是生死攸关的问题。

在此前政府就核废水排放入海举行的听证会上，有代表指出，此举可能会使灾区复苏经济的努力付之东流。核废水排放入海不仅会波及渔民的生产活动和水产品价格，还可能影响周边旅游业。政府应该出台具体、明确的补偿措施。

日本全国渔业协会联合会会长岸宏日前与日本首相菅义伟举行会谈后表示，他再次表达了“绝对反对将核废水排放入海”的态度，并要求政府给出解决“风评被害”的对策。

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