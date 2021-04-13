新华社北京4月13日电 美国侵犯人权五宗罪之三：宁负天下的动乱输出国

新华社记者

美国副总统哈里斯最近一段讲话在网上引发热议。她称自己参加过美国的许多外交政策会议，“过去很多年，几代人都在为石油而战”。这句话暴露出美国频繁发动战争的真实目的。

数十年来，美国打着“民主”“人权”旗号，不断在全球各地发动战争、输出动乱、干涉内政，其“唯我独尊、宁负天下”的霸权主义政策在许多国家制造了无数人间悲剧。

据不完全统计，从第二次世界大战结束到2001年，世界上153个地区发生了248次武装冲突，其中美国发起的就有201场。2001年以来，美国在全球约80个国家以“反恐”之名发动的战争、开展的军事行动夺去超过80万人的生命，其中平民约33万人。

越战留下的“战争遗产”

20世纪50年代至70年代的越南战争，是二战后最为残酷的一场战争。据越南政府估计，约有110万名北越士兵和30万名南越士兵丧生，多达200万名平民在战争中死亡，其中有些是被美军以“打击越共”的名义有计划屠杀的。

硝烟散去，死亡阴影依旧笼罩着越南民众的生活。当年为使越南游击队无法藏身，美国在越南大面积使用“橙剂”等落叶剂，造成40万越南人死亡，约200万越南人罹患癌症或其他疾病。此外，炸弹和地雷也成为可怕的“战争遗产”。据估计，越南至少还遗留着35万吨可爆炸的炸弹与地雷，按目前的速度，需要300年才能将它们清除干净。

海湾战争的贫铀弹之殇

1991年，海湾战争爆发，以美国为首的多国部队出兵伊拉克，2500名至3500名伊拉克平民在空袭中死亡。战后，又有约11.1万名平民因基础设施被破坏和缺医少粮而丧生。

在海湾战争中，美军首次使用了国际法禁用的贫铀弹，给当地民众留下长达数十年的健康威胁。

据报道，美军在海湾战争中共使用94万枚贫铀弹，这些弹药和其他军事相关污染物造成伊拉克大部分地区先天性出生缺陷和癌症等疾病数量激增。伊拉克政府统计数据显示，在海湾战争爆发前，该国平均每10万人中有40人患癌。到1995年，这一数字增长到800人；而到2005年，这一数字达到至少1600人。去年的估算显示，这一增长趋势还在继续。

旷日持久的阿富汗战争

2001年，美国出兵阿富汗，在打击“基地”组织和塔利班的同时，也造成大量平民伤亡。一般认为，自美军2001年10月7日进入阿富汗以来，当地已有3万多名平民被美军打死、炸死或因美军带来的战乱而死亡，受伤人数超过6万，约1100万人沦为难民。

如今，阿富汗战争已持续近20年，成为美国历史上最旷日持久的战争，美国为此耗资近1万亿美元。

美国总统拜登日前表示，很难在上届政府承诺的5月1日最后期限前从阿全部撤军。而阿政府与塔利班的和平谈判因分歧巨大始终进展缓慢，已持续一代人时间的战乱动荡依旧看不到终结的希望。美国对此无疑负有不可推卸的责任。

一意孤行入侵伊拉克

2003年3月20日，美国海军发射的巡航导弹击中伊拉克首都巴格达的一些重要目标，伊拉克战争由此拉开帷幕。

没有获得联合国安理会授权，对国际社会强烈的反战呼声置若罔闻，美国及其西方盟友就这样一意孤行，以萨达姆政府拥有“大规模杀伤性武器”为由入侵伊拉克。这场战争导致的平民死亡人数据估计为20万至25万人，其中美军直接致死超过1.6万人。约250万人沦为难民。

2011年，在美国宣布从伊拉克撤军后，孕育过两河文明的故地已千疮百孔。伊拉克战争打破了冷战后中东各派政治力量之间的平衡，使该地区民生凋敝、乱象丛生。而美方所谓的“大规模杀伤性武器”至今不见踪迹。

放松对平民伤亡的追责

2017年以来，美国以“阻止叙利亚政府使用化学武器”为由，对叙发动空袭，造成严重平民伤亡。2016年至2019年，叙利亚有记载死于战乱的平民达33584人。其中，美国领导的联军轰炸直接致死3833人，有半数是妇女和儿童。

对于美军行动造成的平民伤亡，美国并没有严肃追责。据《纽约时报》网站2017年6月19日报道，美国政府“全面授权”在伊拉克和叙利亚的美军自主决定如何使用武力，却放松对平民伤亡的监督、调查和问责，导致平民死亡人数不断攀升。

危机、战乱、动荡，伤亡、饥荒、逃亡……美国用霸权之手制造了一个个血肉横飞的战场，毁灭了一个个曾经美好的家园，成为危害全球安全与稳定的头号“麻烦制造者”。

(责编：牛镛、胡永秋)