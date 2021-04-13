新华社基多4月12日电 新闻分析：厄政坛老将为何逆势胜选

新华社记者郝云甫

厄瓜多尔右翼政党创造机会运动·基督教社会党联盟候选人吉列尔莫·拉索11日晚宣布，他在当天举行的总统选举第二轮投票中战胜了代表中左翼阵线的希望联盟候选人安德烈斯·阿劳斯，赢得选举。

根据厄选举委员会12日公布的对99.49%选票的统计结果，拉索得票率为52.38%。阿劳斯已承认败选并向拉索表示祝贺。厄选举委员会将在完成全部选票统计后正式宣布最终结果。

65岁的前银行家拉索是厄瓜多尔政坛老将，曾任瓜亚斯省省长和厄瓜多尔经济部长。拉索2013年和2017年曾两次参加大选，但均告失利。

厄瓜多尔大选第一轮投票于2月7日举行。阿劳斯和拉索分别获得32.72%和19.74%选票，均未符合法定胜选条件，因此进入第二轮角逐。

分析人士认为，跌跌撞撞进入第二轮投票的拉索逆势战胜呼声颇高的中左翼政治新星阿劳斯，有多方面原因。

首先，厄左翼力量已经连续执政4届，现政府执政期间政绩被指缺乏亮点。2019年10月，厄政府出台包括减少汽油和柴油价格补贴等在内的一系列财政改革措施，随后多个城市发生游行抗议活动。2020年，厄经济又遭新冠疫情重创，直接损失高达64亿美元。失业问题也愈发严重，约52万人在疫情期间失去工作。

第二，拉索提出坚持市场经济，承诺通过鼓励私人投资创造100万个就业机会。他表示将逐步减免多项税收和减轻外债负担，同时将把最低工资提高到每月500美元。拉索还承诺，当选后将在100天内让900万人接种新冠疫苗。这些政策切中民众关切，为其胜选发挥了较大作用。

第三，三度参选的拉索竞选经验丰富，与年轻的阿劳斯相比显得更为成熟稳重，契合民众期望。同时，拉索高度重视利用社交媒体进行宣传，这对争取年轻选民等发挥了重要作用。

分析人士指出，今年多个拉美国家将迎来大选。拉索赢得拉美今年首场重要选举胜利，这在拉美地区“左右互搏”的地缘政治格局中具有一定的风向标作用。

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