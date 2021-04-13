新华社东京4月13日电（记者华义）日本政府13日正式决定将福岛第一核电站的上百万吨核废水过滤并稀释后排入大海。如此大量的核废水从何而来？日本具体打算如何排放？核废水排放入海的危害到底有多大？

从何而来

受2011年发生的大地震及海啸影响，福岛第一核电站1至3号机组堆芯熔毁。事故发生后，福岛第一核电站的运营方东京电力公司（简称“东电”）持续向1至3号机组安全壳内注水以冷却堆芯并回收废水。

截至今年3月，加上地下水和雨水的不断汇入，该核电站内已产生125万吨核废水，且以每天140吨的速度增加。其现有储水罐的容量上限为137万吨，东电称到2022年秋季这些储水罐将全部装满，且无更多空地用于大量建设储水罐。日本政府和东电认为需确保福岛第一核电站内有空间用于储存反应堆报废过程中产生的大量放射性物质。

东电还认为，上百万吨核废水长期储存面临泄漏风险。今年2月13日，福岛县附近海域发生7.3级地震。此次地震导致福岛第一核电站上千个储水罐中的53个发生错位，错位幅度在3至19厘米之间。

至于为何不在核电站外增设储水罐，日本政府和东电称，这需要大量时间与地方政府协调等，远距离运送核废水还需更大工作量。批评者认为，此举不是不可为，而是日本政府和东电不想为。

怎样排放

据13日的日本内阁会议决定，东电在排放核废水时，水中所含氚将被稀释到日本核电站废水氚排放国家标准即每升水中氚活度6万贝克勒尔的四十分之一以下，整个排放预计于2041年至2051年福岛核电站完成反应堆废除工作前结束。

福岛第一核电站的核废水含铯、锶、氚等多种放射性物质。日本政府和东电称使用名为“多核素去除设备”的过滤设备可过滤掉除氚以外的62种放射性物质，而氚难以从水中清除。

据日本经济产业省数据，截至2020年6月，福岛第一核电站核废水中氚的总活度约860万亿贝克勒尔，平均每升水约73万贝克勒尔。

不过“多核素去除设备”的实际效果并不如所宣称的那么理想。截至2020年3月，经这种设备处理过的核废水中约70%超过排放标准，其中约15%超过排放标准的10至100倍，6%超过排放标准的100倍。这些核废水都需再次过滤处理。

危害几何

《朝日新闻》曾报道，日本国内外很多核电站在控制氚含量的前提下将核电站废水排放入海。在福岛核事故发生前5年，日本全国核电站平均每年向海洋排放氚的总活度约为380万亿贝克勒尔。此外，在美国三里岛核事故中，约24万亿贝克勒尔的放射性物质在约2年时间内被排入大气。

福岛第一核电站产生的核废水有别于核电站正常运行过程中排放的含氚废水。该核电站的不少核废水接触过堆芯熔毁的核燃料，水中所含放射性物质成分极其复杂，其中氚以外的放射性物质能否彻底清除令人怀疑。

日本计划在排放时请国际原子能机构监督指导。该机构总干事格罗西去年12月接受日本共同社采访时说，国际原子能机构正与日方探讨核废水处理问题，一旦日方就这一问题作出决定并向该机构提出监督要求，国际原子能机构愿派出国际监督团。

不过国际原子能机构的参与并不能完全化解外界担忧。日本政府和东电过去在处理核事故时犯下不少错误，令其公信力不足。由日本民众和学者组成的民间组织原子力市民委员会11日发表声明，强烈抗议日本政府将核废水排放入海的计划。该组织认为，对于如何处理核废水，日本政府未能在充分讨论的基础上形成社会共识，并轻视氚对环境和生物的危害。

原子力市民委员会表示，日本政府和东电本身已因福岛核电站向环境排放大量放射性物质而负有责任，绝不允许在此基础上再次故意追加排放放射性物质。

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