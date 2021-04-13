中老铁路蓬洪牵引变电所首件工程观摩会举办。老中铁路有限公司供图

人民网曼谷4月13日电 （记者孙广勇）中老铁路是老挝第一条电气化铁路，蓬洪牵引变电所是第一座建成的牵引变电所，对后续牵引变电所的建设起着良好的示范作用，为中老铁路工程实现“电通”迈下坚实的一步，也正式开启老挝铁路电气化新时代。

4月11日，由中铁武汉电气化局承办的中老铁路蓬洪牵引变电所首件工程观摩会在老挝万象省召开，老中铁路有限公司、中国中铁中老铁路指挥部、中国中铁二院等单位50余人参加观摩。

观摩团对设计方案、施工工艺、工程质量进行了现场察看并给予高度评价，一致认为该变电所在设计上采用多项技术创新，引用BM技术，施工时创新施工工艺，整体感强，美观大方，质量安全可靠，可作为样板在全线推广。

根据中铁二院的设计方案，中老铁路共设计10座牵引变电所。作为电气化列车的能量之源，牵引变电所的设计、建设质量是列车安全、可靠、稳定运行的重要保证。

中老铁路建设之前，老挝国内仅有一条从首都万象通往泰国廊开的全长3.5km的米轨铁路，采用内燃机牵引，在铁路发展日新月异的今天，这条颇具历史感的铁路已无法满足老挝人民的需求。

老挝是一个内陆国，多山少平原，一条纵贯南北的13号公路是主要的交通线，对于出行不便的山区人民，梦想着能有一条属于自己的铁路。

中老铁路的建设开始了实现梦想的征途。

设计单位中铁二院在规划阶段，就对电力、内燃牵引进行了专题研究。老挝是一个原生态国家，对环保要求极高，结合老挝老挝国情，采用电力牵引成为最佳选择。

老挝境内水资源丰富，素有东南亚蓄电池美称，电力资源相对丰富。但电网的基础设施、电源容量无法满足中老铁路超大用量，并且当地电以水电为主，电量存在丰水期、枯水期的电量巨大落差。

中铁二院充分利用国内复杂山区、薄弱外部电源薄弱的成功设计经验，在国铁集团的帮助指导下，与中老两国有关单位持续进行了近十年的沟通、谈判、建设，形成了沿着中老铁路建设的电力网络骨架，为中老铁路电气化奠定了坚实的基础，同时也改善了地方用电环境。外部电源电量的差异也有了解决方案。

对于这条电气化铁路的建设，老中铁路公司十分重视，总经理肖乾文更是多次到现场检查指导牵引变电所的建设工作，他认为“电”是中老铁路的“血液”，是中老铁路能否顺利开通的重中之重。要以蓬洪牵引变电所为样板，高质量完成后续工程建设，把中老铁路建成精品工程，建成160公里级电气化铁路的标志性工程，为沿线百姓提供便利，切实造福老挝人民。

今年是中老铁路建设的收官年，全体建设者按照老中铁路公司“强隔离、两手抓、零感染”的要求，克服疫情不利影响，坚持生产不松懈，全力冲刺12月建成通车目标，献礼中老两国建交60周年。

随着一项项工程的建成，中老铁路“路通”“轨通”“电通”将逐步实现，中老铁路年底正式开通运营的梦想正在一步一步实现。

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