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“露天电影院——中老优秀电影巡映”活动举办

老挝民众：“希望看到更多的中国电影”

人民网驻泰国记者 孙广勇
2021年04月13日17:19 | 来源：人民网-国际频道
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中国电影幽默的故事情节把丰沙里省的孩童逗得捧腹大笑。中央广播电视总台老挝万象调频台供图

在老挝北部的丰沙里省，绵延的山路没能阻挡观众观看中国电影的热情。年近60的坎潘大叔专程从其他村寨驱车前来。在观看中国影片《诛仙》时，村寨的空地上不时响起掌声和欢笑声。坎潘说：“在山里能看上一场电影实在不容易。中国电影画面很精彩，大家看得可开心了，这一趟来对了！希望看到更多的中国电影。”

而距离丰沙里1400多公里的南部省份占巴塞省，太阳刚落山，老挝人民军第五师的大操场上就摆放了几百把椅子，等待着中国电影放映队的到来。不少老挝民众抑制不住好奇与激动的心情，早早就守候在了放映现场。电影《生死30分》结束后，小伙子西里冯告诉记者：“这是我第一次看到中国电影。电影情节扣人心弦，主人公做手术生死一线时，我不禁为他捏了一把冷汗。欢迎更多的中国电影来到老挝。”

给老挝民众带来欢声笑语的是“露天电影院——中老优秀电影巡映”活动。该活动始于2017年，每年举办一次，由中国驻老挝大使馆与老挝新闻文化旅游部共同指导，中央广播电视总台老挝万象调频台、老挝新闻文化旅游部电影局和中国电影集团公司联合主办，活动自创办以来，放映队深入老挝全境放映一百余场，观影人数超过10万人次。

放映队培训当地放映员。中央广播电视总台老挝万象调频台供图

第四届“露天电影院——中老优秀电影巡映”活动自3月15日开始，为期近一个月，放映队深入老挝万象市、琅勃拉邦等9个省市的大中院校、乡镇农村，放映电影32场，将中老优秀影片送到百姓家门口。

今年的巡映活动精选了《生死30分》《中国合伙人2》《诛仙》《我们的40年》四部中国影片以及老挝的一些优秀影片，其中四部中国影片由中央广播电视总台译制，老挝知名艺人、专业配音演员参与配音。

放映队所到之处，都受到当地民众的热烈欢迎。不少老挝民众是生平第一次看电影，他们通过观看中国电影，感知中国，了解中国，亲近中国。琅勃拉邦省副省长本倰·玛尼冯说：“电影情节催人奋进，体现了中国人民自强不息的精神。如同电影展现的那样，发展是不断前进的过程，需要不断学习新的东西，让自己变得更充实，让社会变得更美好。我们欢迎并全力支持越来越多的中国电影走进琅勃拉邦，不断提升两国人文交流水平。”

今年是中老建交六十周年，也是中老“友好年”。中国驻琅勃拉邦总领事李志工表示，中老优秀电影巡映活动是落实中老两党签署的《关于构建中老命运共同体行动计划》的具体举措。该活动将增强两国文化交流、增进两国人民相互了解以及两国友谊。

除下乡巡映外，放映队还与老挝新闻文化旅游部电影局共同在占巴塞省、琅勃拉邦省以及华潘省等省份设立放映点，捐赠高配版数字电影流动放映设备，并培训当地放映员，以让更多的老挝百姓看到更多的中国电影。

老挝新闻文化旅游部电影局局长坎袍·万纳冯表示，露天电影院——中老优秀电影巡映”活动已成为增进两国民心相通的品牌项目。巡映活动为老中两国人文交流搭建了平台，为促进两国人民相互了解创造了更多机会，受到老挝民众的喜爱，已经成为增进两国民心相通的品牌项目。

(责编：刘叶婷、刘慧)

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