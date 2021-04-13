新华社北京4月13日电 乌东剑拔弩张 美俄加紧博弈

新华社记者孙萍 吴刚 李东旭

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫11日在接受俄媒采访时说，当前乌克兰东部顿巴斯地区局势非常危险，随时可能爆发内战，俄方已多次对此表示担忧。

乌克兰东部地区局势近来再趋紧张。乌方称，俄罗斯在乌俄边境地区集结军队，对乌安全构成威胁。俄方则指出，北约国家及其他势力的军事力量在靠近俄边境地区正变得更为活跃，这迫使俄方保持警惕，俄正采取必要措施确保边境安全。

分析人士认为，乌东部紧张局势升级折射出美俄之间博弈加剧的趋势。但美国不太可能动用武力直接干预乌东局势，而在缺乏有力外援的情况下，乌克兰政府主动向东部民间武装发起大规模进攻的可能性也不大。

各方频繁动作

今年以来，乌克兰政府在乌东问题和对俄关系上采取了一系列行动，先是宣布要收回克里米亚并结束俄对乌东部的“侵略”，同时大力打击乌国内亲俄势力，此后又不断向东部地区增兵。

乌总统泽连斯基近来前往乌东部慰问一线官兵，并赴土耳其与土总统埃尔多安会晤，寻求土方支持。泽连斯基通过社交媒体表示，希望北约今年把乌克兰纳入“北约成员国行动计划”，称此举“将向俄罗斯释放切实信号”。

在此情况下，俄方近来也往克里米亚方向以及与乌克兰接壤地区集结部队，并对乌方发出严厉警告。

而美国则借机加紧对俄方施压。4月2日，美国总统拜登与泽连斯基首次通话，称不会在乌东部局势升级时让乌克兰独自面对俄罗斯。4月5日，美国国务院发言人普赖斯指责俄军在俄乌边境集结，要求俄做出解释。另据土耳其外交部透露，美国海军两艘战舰计划于14日至15日通过博斯普鲁斯海峡进入黑海。

大战可能不大

近年来，以美国为首的北约通过强化军事合作等方式积极拉拢乌克兰，持续加大对俄军事和政治围堵。分析人士认为，美乌在乌东问题上联手有多重考量。从乌方角度看，乌克兰政府因一系列内政问题导致国内民意支持率下滑，因此需要通过提升乌东问题关注度获得民众支持。与此同时，乌方认为，拜登政府的对俄政策将比其前任特朗普政府更加强硬，因此乌克兰相关诉求有望得到美方更多重视，乌克兰在加入北约以及获得援助等问题上也有望得到西方国家更多支持。

从美方角度看，拜登政府需要借助乌东问题加大对俄罗斯的孤立和打压力度，并挑拨俄欧关系，干扰破坏俄欧在“北溪-2”天然气管道等重要项目上的合作。如果乌东部再度爆发大规模冲突，俄罗斯难以置身事外，美国可坐收渔翁之利。

不过，美国不太可能直接出兵乌克兰，与俄罗斯正面交锋，因为这将带来难以预料的军事风险。而没有美国的直接干预，乌克兰仅凭自身军力难以与俄罗斯抗衡，因此其主动在乌东地区发起大规模进攻的可能性不大。

而俄罗斯显然也没有主动挑起战事的理由。乌克兰未来关系研究所研究员特什科维奇认为，俄罗斯增兵克里米亚和俄乌边境地区，真实意图是向乌克兰和北约施压，一方面可以支持乌克兰国内被打压的亲俄力量，另一方面可以阻止北约力量的扩张。

外交努力继续

针对乌克兰和西方对俄集结部队的指责，佩斯科夫说，俄方在本国境内调遣军队是俄罗斯自己的事，不应引起其他国家担忧。与俄罗斯相邻的国家正试图通过武力解决顿巴斯问题，这对俄构成了安全威胁，俄方理应采取措施保证自己的安全。

俄外长拉夫罗夫12日表示，遗憾的是，当前基辅方面没有吸取2014年的教训，没有履行明斯克停火协议中规定的义务。基辅方面可能会在顿巴斯地区发动鲁莽行动，希望有关国家认清形势，不要支持这种行为。

俄政治观察人士斯塔里科夫表示，从军事和经济角度看，当前顿巴斯地区形势非常严峻，最重要的是恢复该地区的和平稳定。发生军事冲突对俄罗斯和乌克兰都不利。他说，在美国等国家的支持下，不能排除基辅方面动武的可能性，俄方已从各方面采取措施做好应对准备。

尽管乌东局势十分紧张，但外交努力还在持续。俄总统普京已于3月底与德国总理默克尔和法国总统马克龙举行视频峰会，讨论乌东部局势等问题。4月8日，普京又同默克尔通电话，讨论了乌克兰局势。而泽连斯基计划于本周前往巴黎与马克龙会晤。

佩斯科夫11日表示，由俄乌德法四国参加的“诺曼底模式”峰会也在紧张筹备中。但俄方已明确指出，鉴于美方在乌东问题上的立场，美国不能参与这一会谈。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)