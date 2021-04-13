新华社喀土穆4月13日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区部分国家12日新冠疫情依然严峻，伊朗首都德黑兰市所有地区都出现严重疫情，土耳其全国80%的人口生活在新冠感染极高风险区，多个国家继续推进新冠疫苗接种。

伊朗卫生部12日报告新增新冠确诊病例23311例，累计确诊2093452例；新增死亡274例，累计死亡64764例。德黑兰疫情防控指挥部负责人扎里12日表示，德黑兰市所有地区均有严重新冠疫情，据评估在该市使用公共交通工具者面临的新冠感染风险最高。

据土耳其卫生部官网12日消息，该国较前一日新增新冠检测阳性者54562人，累计新冠确诊病例3903573例，累计死亡病例34182例。据土耳其卫生部新冠疫苗信息平台数据，截至12日，土耳其累计接种新冠疫苗超过1896万剂，逾764万人完成两剂接种。

土耳其卫生部长科贾12日表示，据评估该国约80%的人口生活在新冠感染极高风险区；近来约85%的新增新冠确诊患者感染的是在英国发现的变异新冠病毒；约23.6%的65岁以上老人尚未接种新冠疫苗；现有数据显示接种新冠疫苗明显有助降低新冠住院率和重症率。

巴勒斯坦从13日起进入斋月。巴政府宣布斋月期间放松部分疫情管控措施：原先实施的每周五、周六全面“封城”，调整为每周五全面“封城”；小学一年级到六年级学生允许返校上课；幼儿园和托儿所正常开放。

黎巴嫩看守政府卫生部长哈马德·哈桑和新闻部长马娜勒·阿卜杜勒-萨马德12日举行记者会，共同启动接种中国国药集团新冠疫苗的工作，宣布为媒体从业人员、安全部队和公共部门员工接种疫苗的具体安排。哈桑还表示，该国卫生部科学委员会建议30岁以下的黎民众不要接种阿斯利康疫苗。

还有一些国家12日更新了疫苗接种数据。其中，摩洛哥已有超过448万民众接种了第一剂新冠疫苗，超过414万民众接种了第二剂；突尼斯完成第一剂新冠疫苗接种者超过15.4万人，8000余人完成第二剂接种。（执笔记者：马意翀；参与记者：陈斌杰、尚昊、高文成、苏小坡、冀泽、熊思浩、杨元勇、李碧念、潘晓菁、黄灵、刘宗亚、郑思远、王峰、胡冠、王薇、王尚、汪健）

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