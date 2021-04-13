新华社北京4月13日电（记者惠晓霜）日本政府13日决定，将把福岛第一核电站的核污水经处理后排放入海。日本国内反对声音强烈，渔民和水产业者尤为担忧生计受到“毁灭性打击”。

不顾反对

日本首相菅义伟7日与全国渔业协会联合会会长岸宏会谈，告知政府敲定排污入海。岸宏重申反对排放立场。面对记者提问，菅义伟承认“知道福岛县反对意见很多”。

日本广播协会电视台去年年底民调显示，只有18%受访者“赞成”或者“比较赞成”排污入海，51%受访者持“反对”和“比较反对”立场。《朝日新闻》今年年初民调显示，55%受访者反对排污入海。

由日本民众和学者组成的原子能市民委员会12日向经济产业省请愿，反对排污入海。请愿书征集了88个国家和地区的大约6.4万名请愿者签名。这一环保团体批评日本政府在没有经过充分协商情况下“粗暴决定”排污入海，要求将污染水在核电站内长期保管。

庆应大学经济学名誉教授金子胜在社交媒体写道，排污入海是让“日本灭亡”的做法。

“毁灭打击”

在福岛以北的宫城县，当地渔业协会主管寺泽春彦12日与宫城县知事会面，警告一旦污染水入海，“宫城县水产业将遭受毁灭性打击”。

寺泽说，今年是东日本大地震及海啸十周年，宫城县渔业和水产业正处于复苏阶段，排污入海将损害消费者对宫城县水产品安全的信心。“消费者面对宫城县的水产和其他县的水产，会想‘不能要宫城的’，而选择其他县的。”

“对渔民来说，这是一个生死问题。”茨城县渔业人员告诉《每日新闻》。

共同社报道，福岛渔民原本打算本月开始逐步减少捕捞限制，虽然日本政府承诺将采取措施减少外界对福岛水产品安全的忧虑，但是福岛渔民仍然担心消费者不会买账。

2020年，福岛渔业捕捞量不及2010年两成。

“受损形象不会那么容易修复，”一名居住在福岛第一核电站附近的渔民说，“我们为恢复渔业生产所做的一切都白费了。”

“即使我们坚持说我们的鱼‘安全’，消费者怎么看是另外一回事，”福岛一家渔业协会会长高桥彻说，“另外，我很担心国外消费者会作何反应。”

即使在距离福岛相对较远的千叶县，当地渔民同样担心生计受影响。当地一家渔业协会主管说：“现在国外对日本的鱼有抵触情绪。对外国而言，福岛和千叶没有什么不同。”

真的安全？

日本政府依据经济产业省一个小委员会的评估做出排污入海决定。评估称，将浓度稀释到标准以下排入海洋或者大气是“现实的”方法，且排入海洋更加切实可行。

拟排放的污染水达上百万吨。日本政府声称将依照“国际标准”管理污染水排放。按照日本政府和东京电力公司说法，专业设备可过滤掉水中62种放射性物质，但同时承认，放射性元素氚难以清除。

一些环保团体认为，含氚水对人体“危害风险低”的说法没有获得验证。

原子能市民委员会成员后藤政志告诉共同社，就氚含量的安全水平，国际上没有统一标准。曾从事核电站设计工作的后藤说，日本把拟排放污染水中氚浓度标准设为每升水6万贝克勒尔，世界卫生组织把饮用水中氚含量的标准设为每升水1万贝克勒尔，而欧洲联盟的标准是每升水100贝克勒尔。“标准差异这样大，显示氚的安全含量标准没有科学基础。”

全国渔业协会联合会会长岸宏与菅义伟会谈后向政府提出一系列要求，包括向渔业从业人员说明污染水处理方针、对污染水安全性作出担保、就渔业市场可能受到的影响拿出应对方案、增设存放污染水的储水罐。

“对没有获得渔民及国民理解的专家建议，我们完全反对。”岸宏说。

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