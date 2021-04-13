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日本政府 请算好这笔“成本”账

2021年04月13日16:13 | 来源：新华网
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新华社北京4月13日电（记者沈敏）不顾周边国家和地区、环保团体、本国渔业人士警告和反对，日本政府终究还是决定将属于福岛核事故“后遗症”的上百万吨“核污水”排入太平洋。

对日本政府而言，短期看这似乎是“成本最低”的方案，日本政府应该是精心计算过这个小账的。然而，它却可能给周边国家和地区乃至全世界海洋生态环境和人类健康、食品安全、生活质量带来绵延无穷的贻害，这笔大账，不知日本政府算过没有，还是根本不在考虑范围之内。

按照国际原子能机构划分，福岛核事故严重性达到国际核事件最高级别，与1986年切尔诺贝利事件同级。前车之鉴，代价惨痛，理应念念不忘。福岛核事故当初已酿成环保灾难，善后方案更不可草率，以免祸根不断。

日本政府应本着对本国国民和国际社会高度负责的态度，进行严格科学论证，及时、透明、准确披露信息，并与受到直接影响的周边国家充分协商，拿出兼顾各方合理关切、更有利人类社会长远福祉的行动。

核污染处理事关人类共同利益，国际社会应给予充分重视，共同督促日方拿出真正负责任的处置方案。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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