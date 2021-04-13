阿克苏地区人社局副局长 吾拉木江·阿迪力

蓬佩奥、郑国恩无视历史、罔顾现实，发表涉疆谎言谬论，蓄意挑拨新疆民族关系，大肆攻击抹黑新疆，粗暴干涉中国内政，用心十分险恶。作为一名少数民族干部，我表示强烈愤慨和坚决反对。

我出生在新社会，长在红旗下。从小父母就教育我要学好本领，长大以后要为党、为人民服务，要造福社会。在党组织的关怀培养下，我从一名普通干部成长为县处级领导干部。长期在社保局工作的我亲眼见证了阿克苏地区各族群众的社会保障待遇水平不断提高，保障体系从单一层次向多层次发展，连续15年调整提高企业退休人员基本养老金；提高城镇职工大额医疗补助保障额度和公务员医疗补助标准，扩大城镇职工医疗保险保障范围，提高支付比例；不断提高城镇居民基本医疗保障额度，建立城镇居民大额医疗补助制度和普通门诊统筹制度；延伸生育保险待遇支付链，扩大支付范围；调整失业保险金标准及工伤保险待遇标准，完善失业保险临时价格补贴与物价上涨挂钩联动机制；推进“援企稳岗”政策，加大对企业缴纳社保费、转岗培训、技能培训等补贴力度。

我参加“访惠聚”工作期间，通过入户走访亲眼看到受宗教极端思想影响人员给家庭带来的伤害。通过在教培中心学习，这些人劳动技能有了显著进步，学会了谋生的技能，同时国家通用语言文字水平有了大幅提升，对宗教极端思想带来的危害有了清醒的认识，在政府的帮助下实现了稳定就业，改善了生活质量，过上了幸福生活。

蓬佩奥、郑国恩的恶劣行径和卑鄙伎俩终究不会得逞。我们坚信，任何诽谤都不能阻挡中华民族伟大复兴的进程；任何谣言，都不能抹杀新疆人权事业发展进步的事实；任何图谋，都不能动摇新疆各族人民团结奋斗的决心！

(责编：苏缨翔、刘洁妍)