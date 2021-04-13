新华社首尔4月13日电（记者陆睿 杜白羽）韩国政府13日对日本决定将福岛核电站核污水排入大海深表遗憾。

韩国国务调整室室长具润哲在当天记者会上说，这一行为给周边国家安全和海洋环境带来威胁，日方在没有与地理位置邻近的韩国进行充分磋商和寻求理解的情况下单方面做出这一决定，韩方不会容忍任何可能危害本国国民健康的举措，韩国政府将向日方转达韩国国民对此事的反对立场和担忧。

具润哲说，韩国政府将要求日方采取具体措施保障韩国国民安全，并向国际原子能机构等转达韩国政府的担忧，要求日本透明公开污水处理全过程相关信息，推进国际验证工作。

他还强调，韩国政府将运营严密的核辐射安全管理网，密切预测和分析福岛核电站核污水排海对韩国可能造成的影响，监测韩国海域的放射性物质流入情况，更加严格执行进口食品放射性物质检测和包括日本水产品在内的进口水产品原产地管制措施。

日本政府13日召开有关内阁会议，正式决定将福岛第一核电站上百万吨核污水经过滤并稀释后排入大海，排放将于约2年后开始。

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