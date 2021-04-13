人民网北京4月13日电 （记者暨佩娟、宋亦然）4月12日下午，以“英雄的湖北：浴火重生，再创辉煌”为主题的外交部湖北全球特别推介活动在外交部蓝厅以线上线下结合方式举行。来自155个国家的驻华使节、21个国际组织驻华代表以及中外工商界人士、媒体记者等约500人出席。这是外交部在疫情后举行的首场省区市推介活动，向世界展示湖北浴火重生的新面貌，助力湖北搭建对外合作的新桥梁。

活动现场，武汉热干面、孝感米酒、潜江龙虾、襄阳高香茶、荆州洪湖野藕汁、鄂州樊口武昌鱼……琳琅满目的湖北特色农副产品，吸引外国使节们不时驻足。推介会上展示了三组对比图片：黄鹤楼从空无一人到游人如织，户部巷从一条“空巷”到人头攒动，总部位于武汉的东风公司从按下“暂停键”到平均每51秒下线一辆乘用车。

人间四月天，荆楚美如画。国务委员兼外长王毅在致辞中表示，湖北和武汉人民在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在全国人民支持下，众志成城，绝地反击，为中国战胜疫情付出巨大牺牲，为全球抗击疫情作出重要贡献。湖北抗疫是中国抗疫的缩影，更是中国精神、中国力量的集中展现。相信经过疫情的磨砺和洗礼，古老荆楚大地必将迸发出更加旺盛的生机与活力。

4月12日，外交部湖北全球特别推介活动在外交部蓝厅举行，图为国务委员兼外长王毅发表致辞。图片源自外交部网站

王毅说，作为负责任、有担当的大国，中国抗疫秉持的不是独善其身，而是兼济天下；中国发展追求的不是一花独秀，而是春色满园。我们将坚持团结互助，与各国携手最终战胜新冠肺炎疫情；坚持开放合作，与各国携手推动世界经济复苏；坚持多边主义，与各国携手打造命运共同体。

4月12日，外交部湖北全球特别推介活动在外交部蓝厅举行，图为湖北省委书记应勇进行推介。图片源自外交部网站

湖北省委书记应勇表示，经历疫情考验的湖北，经济长期向好的基本面没有改变，多年积累的综合优势没有改变，在国家和区域发展中的重要地位没有改变。今天的湖北健康安全，生机无限，前景辉煌。浴火重生的湖北正以崭新姿态站在新的历史起点，深入推进“一主引领、两翼驱动、全域协同”区域发展布局，打造全国重要增长极，坚定不移扩大开放。欢迎各国了解湖北、宣传湖北、投资湖北，开展全方位交流合作，共享发展机遇。

4月12日，外交部湖北全球特别推介活动在外交部蓝厅举行，图为武汉市委书记王忠林进行推介。图片源自外交部网站

武汉市委书记王忠林回顾了武汉抗疫惊心动魄的76个日夜，表示今天的武汉已连续近11个月没有新增本土确诊病例，安全健康、活力四射的大武汉回来了。作为“一带一路”重要节点城市、长江经济带核心城市，武汉承载着中部地区崛起、长江中游城市群协同发展、国家自主创新示范区、国家自由贸易试验区等重大战略，欢迎中外各界人士与武汉一起分享发展机遇，共创更加美好的未来。

4月12日，外交部湖北全球特别推介活动在外交部蓝厅举行，图为法国驻华大使罗梁、巴西驻华大使保罗·瓦莱发表致辞。图片源自外交部网站

法国驻华大使罗梁表示，目前，有30多家法国汽车企业到湖北投资兴业，“希望今天的推介会能激发各国投资者到武汉投资的热情。”巴西驻华大使保罗·瓦莱回忆起巴中两国共同抗疫的感人故事，表示“武汉抗疫的胜利，鼓舞着抗击疫情的所有人。”哥伦比亚驻华大使路易斯·蒙萨尔韦对记者表示，武汉快速复工复产为世界树立了典范，值得哥伦比亚学习借鉴。乌干达驻华大使馆公使穆吉沙·弗莱德对记者说，武汉在面对疫情挑战时展现出的韧性，令世界为之感动。

联合国儿童基金会是最早向武汉捐赠医疗物资的国际组织，首批援助物资于2020年1月底运抵武汉。该基金会驻华办事处副代表郑道（Douglas·Noble）表示，他很荣幸见证武汉抗击疫情取得胜利。各国以及国际组织与中国携手抗击疫情，让他感到十分暖心。

4月12日，外交部湖北全球特别推介活动在外交部蓝厅举行，图为武汉友城日本大分市市长佐藤树一郎、霍尼韦尔全球高增长地区总裁沈达理以及三位在华外国留学生等国际友人代表通过视频发言。图片源自外交部网站

日本大分市是武汉市缔结的第一个国际友好城市。大分市市长佐藤树一郎发来视频致辞表示：“守望相助的经历，让我们坚定了把这种友谊传承下去的决心。今后，两市将共享发展机遇，进一步加强合作。”

霍尼韦尔是疫情之后第一家在武汉注册成立子公司的世界500强企业。霍尼韦尔全球高增长地区总裁沈达理发来视频致辞表示，霍尼韦尔在复工复产过程中得到湖北省的巨大支持。“通过与湖北省和武汉市政府的合作，霍尼韦尔见证了湖北省的巨大进步和繁荣，也将把这个繁荣带给中国其他地区和世界其他地区。”

亚美尼亚驻华大使谢尔盖·马纳萨良认为，企业界人士的发言昭示着湖北正向世界敞开怀抱，“中国与各国紧密连接而不是彼此孤立，这些企业的技术发展对于中国和世界都非常重要。”

王毅国务委员和湖北省主要领导及外国驻华使节代表等还共同为湖北全球特别推介活动特制外交纪念封揭幕。

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