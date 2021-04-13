一段时间以来，美国和墨西哥边境无证移民和难民数量激增，不少被羁押的儿童与父母被迫分离，严酷的生存状况受到国际社会广泛关注和担忧。整个3月，美国海关及边境移民局拦截的非法移民约17.1万，包括近1.9万名无人陪伴的未成年非法移民，创历史新高。这些儿童移民被关押在拥挤的临时拘留设施中，内部杂乱无序、人满为患，还面临着很高的新冠病毒感染的风险。

墨西哥拉丁美洲社会科学院研究员罗德里戈·萨拉萨尔认为，美墨边境正在发生一场“人道主义危机”。

“拘留所的环境无论如何都不适合未成年人”

“这里的工作人员不足，孩子们甚至只能打地铺肩并肩挨着睡觉，一个11岁的哥哥需要照看他3岁的妹妹……”这是美联社记者3月底获准进入美国得克萨斯州里奥格兰德河谷地区一处关押儿童移民的边境拘留所采访时看到的场景。

一段时间以来，美国政府始终拒绝记者走进边境拘留所实地采访。直到3月底才首次允许美联社和哥伦比亚广播公司记者进入这处关押儿童移民的边境拘留所参观。

美联社记者报道说，这一拘留所是今年2月用帐篷搭建的临时设施，设计容纳250人，实际上却羁押了超过4000名无人陪伴儿童移民。据美联社记者描述，帐篷内部用塑料板隔出了8个独立区域，每一区域面积约297平方米，关押超过500名儿童，空间极为拥挤。

今年3月中旬，全美青少年法律中心儿童福利高级主管利西亚·韦尔奇探访该拘留所后，对美国有线电视新闻网表示，在这个简陋的帐篷设施中，大约每50个孩子被分成一组，大多数已经被羁押了5到7天。“许多孩子显然是被吓坏了，哭个不停，担心不能够再和家人说话。一些人已经好几天没见过阳光了，如果幸运的话，每隔几天可以到户外放风20分钟。”

据《纽约时报》报道，两名由美国地方法官任命的检查人员，在提交给洛杉矶联邦法院的一份报告中，写道：“拘留所内过度拥挤，保持社交距离是不可能的，这一设施无论如何都不适合未成年人。”

“孩子们的遭遇与保护儿童福祉的原则背道而驰”

美国边境执法人员每天在美墨边境拦截和扣留的非法移民数量仍在迅速增加。美墨边境每天被拦截和扣留的非法移民数量仍在迅速增加。截至4月6日，美国国土安全部和卫生部监护的无人陪伴未成年非法移民数量已超过两万人。

拘留所拥挤不堪，导致孩子们的健康面临极大隐患。美国边境巡逻队里奥格兰德河谷分局负责人奥斯卡·埃斯卡米拉透露，大约14%的孩子被转送至庇护机构后，新冠病毒检测呈阳性。

美联社记者目击了儿童移民羁押入拘留所的全过程。执法人员对孩子们进行了虱子、疥疮等疾病的检查，但是拒绝进行新冠病毒检测，除非孩子们出现相关症状。

按照美国联邦法律，未成年人在边境拘留所被羁押时间不能超过72小时，但事实上，超过2000名儿童已经在该拘留所被羁押超过72个小时，其中39个超过15天。而在2月份，遭美国边境执法人员扣留的超过9400名无人陪伴儿童移民中，约4000人在边境拘留所被羁押时间超过了72小时上限。

《纽约时报》援引美国移民儿童心理问题专家艾米·科恩的话说：“这处临时拘留所的状况，与保护儿童福祉的原则背道而驰。”

“美国政府的做法是对法律的公然违反”

美国国土安全部部长亚历杭德罗·马约卡斯近日表示，美墨边境非法移民人数将达到20年来最高水平，但他仍然拒绝把这称为“危机”，而是“挑战”。

美国国土安全部长马约卡斯指责美国上一任政府“摧毁”了美国移民体系，致使现任政府必须“从零开始”加以重建。一些共和党议员则指责白宫没有采取有效措施阻止非法移民前来美国，也没有为非法移民激增提前做好准备。

事实上，美国对待移民不负责任由来已久。据《华盛顿邮报》统计，2018年美国政府在美墨边境执行非法移民“零容忍”政策，导致超过2800多名移民儿童被迫与父母分离。移民拘留设施中，医疗保障不足也是一个长期的问题，自2004年以来，共有214名非法移民死于拘留设施。

美国媒体认为，美国党争不断，在移民政策上搞“否决政治”和“作秀政治”，才是导致边境移民危机迟迟未能解决的根本原因。《大西洋月刊》评论说，美国确实面临边境危机，而且这是一场持久的危机，处于美国羁押下的移民一直遭到虐待。“美国只有履行其人道对待移民的法律义务，这一问题才能得到解决。”

非营利组织国际救援委员会（IRC）发表文章说：“美国移民拘留系统以非人道的条件和医疗服务严重不足而知名，疫情期间大规模拘留和驱逐移民进一步增加了疫情扩散的风险。”IRC敦促美国政府完善其庇护制度，向中美洲国家提供援助以解决问题的根源。

古巴外交部美国事务处主任费尔南德斯·德·科西奥在社交媒体上发文说，美国在本国境内和世界其他地区公然侵犯人权。美国政府宣称将人权作为外交政策的优先考量，这是极其虚伪的。

美国《圣迭戈联合论坛报》评论说：“美国联邦法律要求美国为难民提供获得保护的途径。难民和移民应受到人道对待，美政府做法公然违反法律。”（张梦旭）

文章来源：“人民日报国际”微信公众号

(责编：苏缨翔、刘洁妍)