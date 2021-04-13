新华社纽约4月12日电 题：干涉成瘾，世无宁日——揭批美国五大“原罪”系列评论之二

新华社记者

世界许多地方为啥这么乱？越来越多的人认识到，一个重要原因是美国的干涉主义。作为世界头号强国，干涉他国事务成瘾的美国给这个世界平添了许多战争、动乱和痛苦。

美国是动用武力、对外侵略的“瘾君子”。美国一直自诩为“山巅之城”，自认为肩负“天赋使命”，动不动就打着“人道主义干涉”的旗号对外动武。从直接发动战争到支持代理人战争，从煽动他国国内叛乱到提供武器弹药、培训反政府武装等间接方式，美国频频对许多国家进行武力干涉。中国人权研究会近日发表的《美国对外侵略战争造成严重人道主义灾难》一文指出，自独立以来，美国在240多年的历史中，没有参与战争的时间不足20年。据不完全统计，从二战结束到2001年，世界上发生了248场武装冲突，其中美国发起的就有201场。这些战争不仅夺去了大批军人的生命，更造成了极为严重的平民伤亡、社会动荡与财产损失，导致惊人的人道主义灾难。远的不说，仅新世纪以来美国介入的阿富汗战争、伊拉克战争和叙利亚内战就导致难民数量总计达2700万人左右。

美国是干涉别国内政、颠覆别国政权的“专业户”。二战以后，美国为巩固全球霸权，想方设法改造、颠覆那些不符合自己利益或所谓“意识形态敌对国家”的政权。除了军事入侵“硬手段”之外，经济制裁、文化渗透、煽动骚乱、操控选举也是其“拿手好戏”。在亚非地区遥控“阿拉伯之春”，在欧亚国家导演“颜色革命”，在拉美地区推行“新门罗主义”，在世界各地搞“和平演变”……美国以“民主”之名行干涉之实，打着“人权”旗号制造人权灾难。根据美国学者林赛·奥罗克著作《隐蔽政权变化：美国的秘密冷战》，1947年至1989年间美国共实施了64次颠覆他国政权的行动。美国《外交》杂志网站2020年6月刊发题为《当中情局干涉外国选举——美国现代秘密行动始末》的文章指出，中情局秘密操纵意大利1948年大选成为其随后在“许许多多国家”开展行动的“模板”。从智利到圭亚那再到萨尔瓦多，中情局盯上全球各地的选举。其中有的行动直接操纵选票，有的操纵舆论，全都旨在对选举结果施加影响。

美国的干涉主义大棒连自己盟友都不放过。十九世纪90年代取代英国成为世界老大之后，美国为保住霸主地位，对英国进行各种干涉打压，包括削弱其英镑作为国际货币的地位。英国前首相丘吉尔曾说，大英帝国的崩溃，美国是最大的幕后黑手。此后，美国对经济上紧随其后的日本、德国也都进行过无情的打压，“广场协议”和打压欧元都是明证。为维护其在高科技领域的垄断优势，美国通过“长臂管辖”之类非法手段，围猎、围堵高科技领域的竞争对手，日本东芝、法国阿尔斯通、瑞典爱立信和德国西门子等跨国企业对其手法深有“领教”。

事实告诫世人，只要美国不彻底放弃干涉主义，世界将永无宁日。美国奉行干涉主义的终极目的是妄想永远称霸世界。为维持世界霸主地位，不管是针对敌对国家，还是盟国，只要威胁到它的世界老大地位，美国就会毫不留情地动用各种手段对相关国家进行各种干涉，直到把对方完全打服为止。美国的所作所为，从本质上来说是赤裸裸的霸权主义，是对国际法和国际秩序的严重践踏。

天下苦美久矣！美国肆意干涉别国内政的霸权行径，让世界深受其害。“顺我者昌，逆我者亡”的强权政治，为国际社会所深恶痛绝。一个国家走何种道路，都是基于其文化传统和历史积淀，任何外部势力都无权干涉。当今世界，国际关系民主化已是大势所趋，早已不再是谁的胳膊粗、谁的拳头大，谁就说了算的旧世界。世界格局已经发生重大改变，以大欺小、恃强凌弱、动辄干涉的时代一去不复返了。美方任性地将其霸权意志凌驾于他国主权和国际法之上，只会越来越自绝于世界，沦为逆时代潮流的孤家寡人。

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