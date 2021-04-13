新华社巴黎4月12日电（记者唐霁）由中国国际文化交流协会、法国华侨华人会、联合国教科文组织国际青少年文化艺术交流会和旅法侨团共同主办第二届恭拜黄帝活动10日在巴黎举行，法国部分侨领、联合国教科文组织前官员和法国社会各界人士参加了活动。

据组织者介绍，本次活动以“同根同祖同源，和平和睦和谐”为主题，严格遵守法国疫情政策，参照黄帝故里拜祖大典礼制拜祖祈福。

本次活动主持人、法国华侨华人会主席任俐敏表示，黄帝故里拜祖大典非常有意义，去年法国华侨华人会举办这样的活动，反响很大。今年虽然有疫情，但我们继续传承中国传统文化。

法国中国和平统一促进会执行会长陈少奇说，不管我们走到哪里，离开祖国有多久，我们永远都是炎黄子孙，轩辕黄帝是我们海内外华侨华人的共同祖先。

联合国教科文组织前文化合作部主任爱丽丝·德詹丽斯也参加了本次活动。她说：“现在疫情非常严重，但是我觉得在法国举办这样的活动非常有意义。通过这样的活动，可以找回自己的根、自己的历史和传统。这是分享中国美好历史文化的良好机遇。”

旅法华人钢琴教育家周勤龄说：“我们都是同根、同祖、同源的炎黄子孙，一年一次，我们共同纪念祖先，传承黄帝精神。”

据活动组织者介绍，海外华侨华人通过对轩辕黄帝的恭拜，表达了对美好生活的祝福，对世界和平和谐的祝愿，为助力人类命运共同体的建设作出积极贡献。

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