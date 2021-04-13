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日本政府无视反对声音决定排福岛核污水入海

2021年04月13日11:18 | 来源：新华社
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　　新华社东京4月13日电（记者华义）无视国内国际舆论的质疑和反对，日本政府13日召开有关内阁会议正式决定将福岛第一核电站上百万吨核污水经过滤并稀释后排入大海，排放将于约2年后开始。

　　根据该会议决定，福岛第一核电站的运营方东京电力公司在排放核污水时，水中所含氚的浓度将被稀释到日本核电站废水氚排放国家标准即每升水中氚活度6万贝克勒尔的四十分之一以下，整个排放预计于2041年至2051年福岛核电站完成反应堆废除工作前结束。日本政府表示，如果不改变核污水储存罐占用核电站内大量土地的现状，将可能给今后的废堆作业造成很大障碍。

　　福岛第一核电站的核污水含铯、锶、氚等多种放射性物质。日本政府和东京电力公司称使用过滤设备可过滤掉除氚以外的62种放射性物质，而氚难以从水中清除。

　　据日本经济产业省数据，截至2020年6月，福岛第一核电站核污水中氚的总活度约860万亿贝克勒尔，平均每升水约73万贝克勒尔。

　　受2011年发生的大地震及海啸影响，福岛第一核电站1至3号机组堆芯熔毁。事故发生后，东京电力公司持续向1至3号机组安全壳内注水以冷却堆芯并回收污水，目前已储存了125万吨核污水，且每天新增140吨。东京电力公司称到2022年秋现有储水罐将全部装满，且无更多空地用于大量建设储水罐。依据该公司计划，这些核污水将从靠近海岸的储水罐中排放入海。

　　日本全国渔业协会联合会会长岸宏13日对日本政府的上述决定感到“非常遗憾，难以容忍”，并表示强烈抗议。日本最大在野党立宪民主党党首枝野幸男10日表示，这是完全无视福岛民众的呼声，不能接受。另据共同社12日报道，多个市民团体12日向经济产业省提交了共计约6.4万人“反对向海洋排放核污水”的签名，这些签名来自包括日本在内的88个国家和地区。

(责编：郝江震、白宇)

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