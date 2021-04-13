新华社华盛顿4月12日电（记者谭晶晶）据美国媒体报道，近日美国部分州因民众接种强生新冠疫苗后出现不良反应临时关闭部分接种点。但美国疾病控制和预防中心表示，经过分析暂未发现任何值得忧虑的安全问题，建议继续推进疫苗接种。

据报道，美国北卡罗来纳州有18人在接种强生疫苗后出现明显不良反应，科罗拉多州和佐治亚州分别有11人和8人报告明显不良反应，症状包括头晕、恶心、昏厥等。其中一些人被送入医院接受评估，一些人被留在接种点观察后返家。这3个州临时关闭了部分接种点。

强生新冠疫苗由美国强生公司旗下杨森制药公司研发，今年2月27日获美国食品和药物管理局批准在美紧急使用，是一款只需接种1剂的新冠疫苗。据美药管局网站显示，接种强生新冠疫苗后的常见不良反应为注射部位疼痛、头痛、疲劳、肌肉痛和恶心，大多为轻度至中度，持续1至2天。

近日，位于美国马里兰州巴尔的摩市的一家新冠疫苗制造工厂的员工误将两种不同新冠疫苗的原料混合，导致1500万剂强生新冠疫苗被迫销毁，这影响到该疫苗在全美的供应和分发。美国媒体援引联邦政府官员的表态称，本周全美强生新冠疫苗的供应量将下降85%。

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