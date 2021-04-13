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联合国纪念首次载人空间飞行60年

2021年04月13日09:07 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国4月12日电 （记者李晓宏）联合国12日举行线上庆祝活动，纪念首次载人空间飞行60年。

今年4月12日是第十个“载人空间飞行国际日”。60年前的这一天，前苏联宇航员尤里·加加林开启人类首次太空飞行，为人类太空探索开辟了道路。10年前的这一天，联合国大会确定每年此日为纪念日，以“庆祝人类空间时代的开始，重申空间科学和技术在实现可持续发展目标、增进各国和人民福祉，并确保实现其为和平目的、维护外层空间的愿望方面所作的重要贡献。”

“载人太空飞行改变了人类对地球、宇宙和自身的看法。”联合国外层空间事务厅主任西蒙妮塔·迪皮波在致辞中表示，宇航员是人类在外太空的使节，他们扩展了人类文明所能达到的范围。

“空间应用直接或间接地促进了诸多可持续发展目标，如空间技术可以帮助优化作物生产力，更有效的利用土地、水、种子、化肥和其他资源，促进消除饥饿目标的实现。”迪皮波说，这种创新至关重要。据估计，新冠肺炎疫情可能将进一步导致全球1.32亿人饥饿，6.9亿人没有足够的食物。

为强调世界农业食品系统的重要性，并使它们更具韧性、包容性、高效和可持续性，联合国粮食及农业组织任命欧洲航天局宇航员托马斯·佩斯奎特为该组织亲善大使。

作为一位气候行动倡导者，佩斯奎特多年来不遗余力地宣传并强调气候变化的影响，他于2016年至2017年连续196天在国际空间站期间，呼吁人们更多地尊重环境。

“他从太空的角度出发，带来了独特视角。”粮农组织总干事屈冬玉称赞。

来自法国的宇航员佩斯奎特表示，他的第一次太空飞行彻底改变了他对世界所面临挑战的认识。他比较了地球与宇宙飞船之间存在的相似之处。

“地球也是一艘太空飞船，在有限的资源下在太空中飞行。”佩斯奎特表示，地球和宇宙飞船面临的问题是一样的：一个你必须应对的恶劣环境，必须在有限的共享资源下，与机组人员相处，并共同努力实现目标。

目前，佩斯奎特正在为他第二次前往国际空间站的任务做准备。4月22日，他将启航并将在空间站工作6个月。

(责编：于洋、刘慧)

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