人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

全球连线：中共为世界提供充满活力的经济模式和更加公正的国际关系范式——伊朗确定国家利益委员会委员、前议长阿德尔眼中的百年中共

2021年04月13日08:54 | 来源：新华网
小字号

新华社德黑兰4月13日电 全球连线：中共为世界提供充满活力的经济模式和更加公正的国际关系范式——伊朗确定国家利益委员会委员、前议长阿德尔眼中的百年中共

新华社记者高文成

“中国共产党形成了自己的独特模式，成功地为世界提供了一种先进的、充满生机活力的经济模式，一种更加公正合理的国际关系范式。”日前在德黑兰接受采访时，伊朗确定国家利益委员会委员、前议长哈达德·阿德尔这样评价中国共产党领导中国发展的世界意义。

阿德尔认为，过去几十年里，中国的快速发展成为重要的历史事件和全球现象，深刻改变了世界政治经济形势，提供了新型国家治理理念和国际关系模式。

今年是中国共产党成立100周年，阿德尔向中国共产党致以热烈祝贺。在他看来，中国共产党没有教条地照搬照抄马克思主义，而是成功将马克思主义同中国实际相结合。

“根据中国社会和世界形势的实际情况和发展变化，发挥优势、补齐短板。”在阿德尔眼中，中共中央总书记习近平就是这样带领中国取得成功的，“他是一位坚强有力、积极进取、对中国和世界都极具影响力的领导人。”

谈到应对新冠疫情，阿德尔说，中国成功控制住了疫情，研制出了疫苗，中国的防控措施是其他国家的榜样。“这体现了中国对社会福祉和人民生命的高度重视。”

阿德尔还批评一些国家借疫情对中国进行污名化的企图，直指这些企图旨在“实现政治目的”。

确定国家利益委员会是直接服务伊朗最高领袖决策的重要政治机构，负责为制定伊朗大政方针提供咨询，也负责调解、裁决伊朗议会与宪法监护委员会之间的立法分歧。今年75岁的阿德尔曾多次率代表团访华，赴江西、上海等地参观考察中国新农村建设，感受到中国创新发展的活力。回顾自己的中国之行，阿德尔说：“中国共产党的社会治理和反腐败举措令我印象深刻。”

阿德尔指出，伊朗重视对华关系。过去几年里，伊朗确定国家利益委员会与中国共产党发展了建设性关系，双方派团组进行互访，双方的会晤与往来增进了彼此间的了解，推动了双方合作。“我们愿与中国开展更广泛的交流合作。”

“中国共产党领导下的中国，在国际关系中不谋求支配和控制其他国家，而是同其他国家进行交流合作，希望这样的交流合作越来越多。”阿德尔说。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部