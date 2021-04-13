新华社德黑兰4月13日电 全球连线：中共为世界提供充满活力的经济模式和更加公正的国际关系范式——伊朗确定国家利益委员会委员、前议长阿德尔眼中的百年中共

新华社记者高文成

“中国共产党形成了自己的独特模式，成功地为世界提供了一种先进的、充满生机活力的经济模式，一种更加公正合理的国际关系范式。”日前在德黑兰接受采访时，伊朗确定国家利益委员会委员、前议长哈达德·阿德尔这样评价中国共产党领导中国发展的世界意义。

阿德尔认为，过去几十年里，中国的快速发展成为重要的历史事件和全球现象，深刻改变了世界政治经济形势，提供了新型国家治理理念和国际关系模式。

今年是中国共产党成立100周年，阿德尔向中国共产党致以热烈祝贺。在他看来，中国共产党没有教条地照搬照抄马克思主义，而是成功将马克思主义同中国实际相结合。

“根据中国社会和世界形势的实际情况和发展变化，发挥优势、补齐短板。”在阿德尔眼中，中共中央总书记习近平就是这样带领中国取得成功的，“他是一位坚强有力、积极进取、对中国和世界都极具影响力的领导人。”

谈到应对新冠疫情，阿德尔说，中国成功控制住了疫情，研制出了疫苗，中国的防控措施是其他国家的榜样。“这体现了中国对社会福祉和人民生命的高度重视。”

阿德尔还批评一些国家借疫情对中国进行污名化的企图，直指这些企图旨在“实现政治目的”。

确定国家利益委员会是直接服务伊朗最高领袖决策的重要政治机构，负责为制定伊朗大政方针提供咨询，也负责调解、裁决伊朗议会与宪法监护委员会之间的立法分歧。今年75岁的阿德尔曾多次率代表团访华，赴江西、上海等地参观考察中国新农村建设，感受到中国创新发展的活力。回顾自己的中国之行，阿德尔说：“中国共产党的社会治理和反腐败举措令我印象深刻。”

阿德尔指出，伊朗重视对华关系。过去几年里，伊朗确定国家利益委员会与中国共产党发展了建设性关系，双方派团组进行互访，双方的会晤与往来增进了彼此间的了解，推动了双方合作。“我们愿与中国开展更广泛的交流合作。”

“中国共产党领导下的中国，在国际关系中不谋求支配和控制其他国家，而是同其他国家进行交流合作，希望这样的交流合作越来越多。”阿德尔说。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)