新华社伦敦4月12日电（记者张家伟 金晶）英国政府12日进一步放宽英格兰地区为防控新冠疫情而实施的“禁足”措施，不少零售店铺恢复营业，店外出现排队现象。

按照英国政府此前发布的放宽“禁足”措施路线图，从12日开始，英格兰地区非必需零售店铺等可以恢复营业，理发店、图书馆、社区中心、动物园、餐厅和酒吧的户外就餐区等恢复营业或重新开放。

12日当天，伦敦的气温有点低，但挡不住人们的购物热情。伦敦市区一些商店门外出现顾客排队现象，理发店也迎来大批顾客。

英格兰地区已于3月底开始放宽部分限制，包括网球场、篮球场、露天游泳池等户外体育设施重新开放。随着“禁足”措施逐步放宽，英国首相约翰逊一再呼吁民众继续保持警惕，对自己的行为负责，遵守还在实施的相关防疫规定。

此外，在英国威尔士地区，非必需零售店铺12日也被允许恢复营业，但在苏格兰，这类店铺要等到26日才能重新开业。

英国政府12日发布的数据显示，英国当天新增新冠确诊病例3568例，累计确诊4373343例；新增死亡病例13例，累计死亡127100例。

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