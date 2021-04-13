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查噪音扰民查到领导头上　美国警察改口“各位尽兴哈”

2021年04月13日08:15 | 来源：新华社
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　　美国媒体11日报道，佛罗里达州布劳沃德县警察日前处理一起生日聚会噪音投诉，在获知他们的领导是聚会受邀宾客之一后改祝聚会者“尽兴”并收队。

　　帕克兰市一户居民3月27日22时30分许给警方打电话，投诉邻居家聚会声音太大。《南佛罗里达太阳哨兵报》根据所获警方执法记录仪拍摄视频报道，一些聚会者声称县治安官格雷戈里·托尼是宾客之一后，警察回答：“你们尽兴。祝你们度过一个愉快的夜晚。”

　　视频显示，两名男子在屋外抽烟，看到首先到达的一名女警后，请她绕到屋后院子去看看县治安官。女警回答：“我有点不敢。”为了证明托尼在屋里，一名男子拿出手机，给她看照片。女警看到照片后“哦”了一声，后退并转身。

　　稍后，屋主夫妇出来，告诉女警：“不好意思，格雷戈里·托尼——你们的头儿，在这儿。”继而开始与警方讨论当地的噪音管理规定，表示聚会并未违规，理由是还没到23时。

　　按照当地规定，周日至周四22时至次日7时、周五和周六23时至次日7时限制音量。

　　不过，另一名男警告诉他们，音乐声打扰了邻居，仍然应该调低音量。

　　屋主见警察不买账，转身走到门口，对警察喊道：“你们可以跟你们的治安官谈谈。”这名男警举起双手说：“我真的不是这个意思。”

　　最后，两名警察祝对方“尽兴”。

　　报道说，屋主是布劳沃德县助理公设辩护律师苏珊·劳森和丈夫布赖恩。

　　布劳沃德县公设辩护律师戈登·威克斯观看视频后认为，两名出警警察被“吓跑了”。“执法人员会对普通人这么客气吗？这就是两套（执法）制度的例证。”

　　县治安官办公室发言人表示，不清楚托尼是否参加了这场聚会。按照这名发言人的说法，出警警察认定聚会没有违反噪音管理规定，而且换作其他人遭投诉，处理结果也会一样。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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