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美国新一起涉警黑人死亡事件引发抗议示威

2021年04月13日08:15 | 来源：新华网
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美国明尼苏达州亨内平县布鲁克林森特市警方11日在执法过程中开枪击中一名非洲裔嫌疑人。后者稍后死亡。此事在当地引发抗议示威。

据布鲁克林森特警察局发表的声明，警方11日14时左右拦下一辆违反交通规则的汽车，发现驾车男子是未归案的嫌疑人。警方试图实施逮捕时，男子返回车内并驾车离开。一名警察向汽车开枪并击中嫌疑人。嫌疑人驾车行驶几个街区，撞上另一辆汽车后停下，在现场死亡。车辆碰撞过程中，同车一名女性受伤，无生命危险。

目击者卡罗琳·汉森告诉美联社，警察把一名男子从车里拖出并做心肺复苏，一名从车里出来的乘客身上有血迹。

警方说，县法医办公室初步尸检并通知死者家属后将发布嫌疑人身份。死者家属确认，死者是20岁的当特·赖特。赖特母亲说，赖特打电话给她，说警察以违反交规为由把他拦下。电话中断后，她拨过去，赖特女友告诉她，赖特被枪击中了。

这一事件在当地引发抗议示威。当晚，大约100名抗议者聚集在事发现场附近。深夜，警方用催泪瓦斯驱离聚集在警察局附近的抗议者。

路透社报道，抗议者破坏两辆警车。一名目击者说，警方发射橡皮子弹，击中至少两人，一名男子头部流血。

布鲁克林森特市长迈克·埃利奥特在社交媒体留言说，这起事件是“悲剧”。他呼吁抗议者以和平方式表达意愿。

这次事件发生之际，正值明尼苏达州明尼阿波利斯市一家法院审理白人警察德雷克·肖万“跪颈”执法导致非洲裔男子乔治·弗洛伊德死亡案。

去年5月25日，明尼阿波利斯市警方因怀疑弗洛伊德在一家食品店使用一张20美元假钞对其实施逮捕。肖万用膝盖压住弗洛伊德颈部，后者继而死亡。肖万和其他3名警察事后遭解雇。这一事件在全美掀起反种族歧视及警方暴力执法抗议浪潮。此案今年3月底开庭审理。（安晓萌）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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