日本政府12日开始为65岁及以上人群接种新冠疫苗，后者成为继医护人员后第二批接种人群。日本政府同时指示各地加强防疫，以遏制“第四波疫情”蔓延。

【尽快完成】

共同社报道，日本政府计划采购足量美国辉瑞制药公司新冠疫苗，供3600万名65岁及以上人群接种，将在6月底前把疫苗分发至各地。

“我们将尽快完成（老年人疫苗接种）。”日本首相菅义伟12日说。

12日，日本47个都道府县中至少39个按计划启动老年人新冠疫苗接种。接种地点包括诊所、会堂和体育馆等。向全部都道府县分发新冠疫苗的行动上周启动，合计已分发100箱疫苗，每箱够500人完成两剂接种。人口稠密的东京都、神奈川县和大阪府各分得4箱，其他地区各获两箱。疫苗分发速度在4月最后一周有望加快。

日本上月解除新冠疫情第二次紧急状态，但日本政府担心首都东京、大阪和京都等地区疫情反弹。

日本政府已指示近来病例激增地区采取严格措施控制疫情蔓延，但没有第三次宣布进入紧急状态。由于疫情反弹，医疗系统压力加重，不少人担心，医护人员可能没法按计划接种疫苗。

日本2月中旬启动新冠疫苗接种，首批接种对象是约480万名医护人员。老年人之后，第三批接种对象是患有糖尿病等基础疾病的人员以及老年人看护机构工作人员，随后将在其他人群中普及。

【松了口气】

日本65岁及以上老年人占总人口约29%。一旦感染新冠病毒，老年人往往比年轻人症状重。不少日本老年人在接种疫苗后松了一口气。

日本中部长野县北相木村一家诊所里，百岁老人高见泽袈裟久是这个村首名新冠疫苗接种者，接种后无不良反应。他说：“我脑子里所有的担忧都不见了。”

高见泽的儿媳现年67岁，也打了疫苗，希望住东京的女儿们今后探望她会更方便。

东京都八王子市首批1900剂疫苗的接种在一个半小时内被预约一空。3名医生和6名护士在市政厅为预约接种的老年人提供接种服务。现年74岁的赤柄义孝（音）说：“我以为会更疼，但并没有。”

西南部的长崎县优先为养老院提供新冠疫苗。按照计划，当地30多家养老机构约1900人将接种。

“那些接种过疫苗的人似乎感到安心，”一家养老机构主管筒泉房（音）说，“我们打算开始考虑如何恢复因疫情暂停的亲属探视活动。”

辉瑞疫苗需接种两剂，接种间隔为3周。日本媒体11日报道，截至本月9日，大约110万人接种了至少一剂新冠疫苗，约占日本总人口0.87%。（陈丹）（新华社专特稿）

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