印度政府11日下令，禁止境内生产的抗病毒药物瑞德西韦及其活性成分出口，原因是印度新一波新冠疫情势头凶猛，多地抗疫药物供不应求。与此同时，印度多地因疫苗短缺关闭大批接种中心。

印度疫情为何再度告急？

【缺药】

从2月以来，印度单日新增新冠确诊病例呈猛增趋势。印度卫生部12日发布的最新数据显示，过去24小时新增病例数将近17万例，迄今累计确诊病例近1353万例。单日新增新冠死亡病例达904例，为5个多月来最高，累计病亡17万余例，为全球第四。

在西部古吉拉特邦一家大医院门口，患者家属排长队购买抗病毒药物瑞德西韦。印度几家制药企业获得研发者美国吉利德科技公司授权生产这种药，月产能大约390万剂，部分供应印度市场，部分出口。尽管世界卫生组织去年11月发布声明，不建议使用瑞德西韦治疗新冠住院患者，但在印度，医院仍在使用。

限制出口的同时，印度卫生部要求国内制造商加大供应。

在一些邦，政府官员对瑞德西韦遭囤积和价格猛涨表达担忧。路透社报道，在印度黑市，瑞德西韦售价有时是正规市场最高零售价的10倍。

【等疫苗】

在印度金融中心孟买，大约100家疫苗接种中心9日突然关闭，预约接种者只看到“疫苗告罄”的告示。印度卫生部门数据显示，当天新增新冠确诊病例将近13.2万例，单日死亡病例达780例。

美国全国公共广播电台9日报道，印度已有至少6个邦报告疫苗短缺。东部奥迪沙邦上周早些时候就关闭大约700家接种中心，且在继续开放的接种点内，疫苗存量也只够打两天。

去年疫情在全球暴发初期，作为世界仿制药生产大国的印度曾下令限制出口26种药品原料及其制剂，不久因外界压力取消。现在，面对新一波疫情，虽然拥有世界最大疫苗制造商印度血清研究所，印度疫苗供应仍然吃紧。

为了应对国内严重疫情，印度政府近几周将印度血清研究所原定出口的疫苗转为供应国内，一些国家抱怨印度生产的疫苗订单交付延迟。印度血清研究所几天前承认，生产链“非常紧张”，呼吁印度政府加大资助。

8日近午夜时分，一名孟买市政府官员在社交媒体发布一张市内接种中心清单，其中99所“标红”，示意第二天将关闭。

印度中央政府则否认疫苗短缺。卫生部长哈什·瓦尔丹8日在社交媒体呼吁“停止散布恐慌”，称1900万剂疫苗即将到货。

【群聚不休】

流行病学家认为，印度近期疫情迅速恶化，主要是由于印度社会对保持社交距离、戴口罩等防疫措施的执行有所松懈，也可能关联新冠病毒变异毒株。

孟买、新德里等几个大城市已经重新施行宵禁、禁止大型聚会等防控措施。但是在印度大部分地区，多数餐馆、商店、影院继续营业。

由于地方议会选举拉开序幕，竞选活动众多，包括总理纳伦德拉·莫迪及政府部长在内的高级官员都曾现身竞选集会发表演讲，竞选活动现场聚集大批没戴口罩的人。

11日，在赫里德瓦尔市，数以千计民众聚集在恒河岸边祈祷并下水沐浴，庆祝“大壶节”。这个印度教节日被称为世界最大宗教集会，每年持续数周，吸引数以千万计的印度教徒参加。但在疫情期间，人群聚集带来巨大健康风险。当局虽命令朝圣者进场前必须接受新冠病毒检测，但现场拥挤不堪，许多人没戴口罩。

另一方面，部分地区医疗人力资源紧张。印度中央政府说，孟买所在的马哈拉施特拉邦7个区医护人员严重短缺，应加快雇用临时工补充人手，提高病毒检测速度。(沈敏)（新华社专特稿）

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