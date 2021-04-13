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伊朗指认以色列破坏纳坦兹核设施

2021年04月13日08:13 | 来源：新华网
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伊朗政府12日指认以色列破坏伊朗纳坦兹核设施，宣示伊方将发起报复。

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫和议会国家安全与外交政策委员会成员会晤时说，以色列“破坏”伊朗核设施，缘于不满伊朗就解除所受不公制裁取得进展，因而采取“报复”。

扎里夫说，伊朗将针对以色列的行动发起报复。

伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德说，以方在伊朗从事“核恐怖主义行动”，伊方将“适时报复”。

伊朗光明通讯社援引伊朗情报部门一名官员的话报道，伊朗已经锁定一名嫌疑人，正着手抓捕。

纳坦兹核设施电力系统11日出现故障，未造成人员伤亡和辐射污染。伊朗原子能组织主席阿里·阿克巴尔·萨利希当天晚些时候谴责针对纳坦兹核设施的“敌对行动”和“核恐怖主义”，说伊方保留对肇事者和幕后黑手采取行动的权利。

伊朗指认以色列前，以色列媒体援引情报人员消息披露，以色列情报和特勤局（摩萨德）对纳坦兹核设施发动了网络攻击，且伊方所受损失“比他们声称的严重”。然而，以色列官方目前并没有承认以色列与纳坦兹核设施发生的事件有关。

哈提卜扎德说，纳坦兹核设施中部分IR-1型离心机在这起事件中损坏，不过它们将由更先进的型号取代。

纳坦兹核设施遭“网络攻击”前一天，伊朗总统哈桑·鲁哈尼下令启动这一设施内164台IR-6型离心机，开始生产浓缩铀。按照鲁哈尼的说法，IR-6型离心机浓缩铀生产效率是第一代IR-1型离心机的10倍。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除制裁。协议限定伊朗只能使用IR-1型离心机开展铀浓缩活动。

然而，美国唐纳德·特朗普政府2018年5月单方面退出伊核协议，重启并加重对伊制裁。针对美方做法，2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款。

美国新任总统约瑟夫·拜登表示愿意重返伊核协议。本月6日，伊核协议相关方代表开始在奥地利维也纳就美伊恢复履约问题举行会谈，9日举行新一轮会谈。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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