新华社联合国4月12日电 中国常驻联合国副代表戴兵12日在安理会大湖地区问题视频公开会上发言，呼吁促进非洲大湖地区和平稳定。

戴兵说，一段时间以来，大湖地区国家努力克服新冠疫情影响，增进合作互信，促进共同发展，不断巩固和平稳定势头。同时，地区武装冲突、族群暴力依然没有消解，经济发展、民生社会面临多重挑战，国际社会要继续加大对地区关注和投入。

第一，坚定落实《刚果（金）和大湖地区和平、安全与合作框架文件》。近期，大湖地区跨境安全事件明显减少，地区多国完成大选议程，刚果（金）继续改善同周边国家关系，布隆迪、卢旺达重启对话，大湖地区国际会议组织、南部非洲发展共同体等在地区问题上的共识不断增多。地区国家政治互信持续巩固，对话协商解决分歧的理念更加深入人心。中方希望各方保持合作势头，为地区局势注入更多正能量。

第二，努力消除冲突根源。大湖地区资源富集，发展潜力巨大。地区国家要抓住非洲自贸区建设契机，推动地区经济合作，把自然资源转化为民众福祉的来源，而不是战乱冲突的根源，实现发展促和平。要帮助前武装人员解决生计问题，切断他们参与武装冲突的利益驱动，增强解武复员进程的可持续性。国际社会要提高新冠疫苗在地区的可及性和可负担性，帮助地区国家抗击疫情。

第三，加强联合国在大湖地区行动协调。大湖地区形势十分复杂，联合国秘书长大湖地区特使办公室正在制定地区新战略行动计划。希望特使办在此过程中坚持问题导向，加强政策统筹和行动协调，充分发挥联合国各机构的优势，将推动疫后重建和消除冲突根源作为重点，为落实大湖地区新战略拿出切实可行方案。

戴兵说，支持大湖地区走向繁荣稳定是国际社会的共同责任，安理会对地区事务的关注和投入只能加强，不能放松。希望所有安理会成员保持团结，凝聚合力，从地区人民福祉出发，建设性参与有关问题讨论。中方积极支持大湖地区国家抗击疫情和疫后重建，并将继续为地区长治久安作出积极努力与贡献。

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