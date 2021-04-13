新华社埃及伊斯梅利亚4月12日电（记者李碧念）埃及苏伊士运河管理局12日在东北部城市伊斯梅利亚举行仪式，庆祝该管理局采购的大型绞吸式挖泥船交付。

埃及苏伊士运河管理局主席乌萨马·拉比耶在仪式上说，此次购入的挖泥船是中东和非洲地区最大的挖泥船之一，将极大增强管理局挖泥作业能力，有助于埃及在境内外开展各类河道疏浚项目。

据拉比耶介绍，此次交付的挖泥船以苏伊士运河管理局前主席穆哈卜·马米什的名字命名，由荷兰一家船厂建造，长147.4米，宽23米，最大作业深度35米，功率为2.9万千瓦。此外，该船厂为埃及建造的另一艘大型挖泥船预计于今年8月交付。

悬挂巴拿马国旗的重型货轮“长赐”号3月23日在苏伊士运河新航道搁浅，造成航道堵塞。经过连续数天救援后，搁浅货轮3月29日成功起浮脱浅。埃及方面和货轮管理方正对事故原因进行调查。

苏伊士运河管理局航道疏浚部门负责人穆斯塔法·凯纳维在接受新华社记者采访时说，此次货轮搁浅事故让管理局进一步意识到加宽苏伊士运河南段航道的重要性。该段航道两岸土壤中含有较多岩石，需要大功率的挖泥船。

苏伊士运河位于欧、亚、非三洲交接地带的要冲，连接红海和地中海。该运河收入是埃及国家财政收入和外汇储备的主要来源之一。

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