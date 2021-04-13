高 乔

近日，美国恶意炮制“中国在新疆实施‘种族灭绝’等严重侵犯人权行为”的荒谬谎言。面对美方的肆意污蔑，中国外交部发言人直指美国实行殖民主义、种族主义、输出动乱、干涉主义、双重标准的“五宗罪”，严重侵害美国人民和世界人民的人权。“五宗罪”扯下了美式人权的遮羞布。

美国的殖民主义、种族主义等社会问题已是沉疴痼疾。在建国后的近百年里，美国通过西进运动等行动，对印第安人进行系统性种族清洗和大屠杀，使美国印第安人人口从15世纪末的500万骤减至20世纪初的25万，种族灭绝罪行和反人类罪罄竹难书。至今，美国土著人仍面临采掘业、农业和制造业释放或产生的有毒污染物，污染物对他们健康造成的影响远超其他群体。有着这样“血色历史”而毫无愧意的美国，如今却将“种族灭绝”的帽子强扣在其他国家头上，这种荒诞做法简直满是讽刺。

“我无法呼吸！”绝望的呐喊引燃全美怒火。非洲裔男子弗洛伊德之死，将有色人种遭遇暴力执法的社会问题，以残酷的方式暴露在世界面前。由此引发的各类抗议活动，凸显美国在卫生、教育、就业等方面的不平等和种族歧视问题。新冠肺炎疫情暴发以来，有色人种受疫情打击更大，针对有色人种的歧视和仇恨犯罪剧增。数据显示，在美国，非洲裔的感染率、住院率和死亡率分别是白人的3倍、5倍和2倍，针对亚裔的仇恨犯罪从去年3月以来增长了150%。然而，一些美国政客不正视国内的种族主义问题，反而借新冠肺炎病毒污名化亚裔群体，公然煽动、引导和纵容种族歧视，这些卑劣行径令人愤慨！

与此同时，美国在国际社会的种种霸凌行径，早已让世界怨声载道。2001年以来，美国借“反恐”之名在全球约80个国家发动战争、开展军事行动，夺去超过80万人的生命，向西亚北非多国输出动乱。多年以来，美国高举“人权高于主权”的旗号，粗暴干涉他国内政，对有关发展中国家实施单边制裁。即便在疫情期间，美国政府仍然对伊朗、古巴、委内瑞拉、叙利亚等国实施单边制裁，导致被制裁国家难以及时获得抗击疫情需要的医疗物资。美国不顾疫情传播风险，继续强制遣返移民，至少8800名无人陪伴的非法移民儿童被强制驱逐出境，深陷危险和歧视。这些沾满其他国家民众血与泪的“人权”惨剧，就是美国虚伪人权的力证！

如今，美国的双重标准仍在四处作祟。美国某些政客一边对本国全面性、系统性、持续性存在的种族歧视问题视而不见，一边在中国新疆问题上炮制“种族灭绝”“宗教歧视”的谎言，捏造事实、肆意抹黑。美国一边对国内民主失序的政治乱象和日渐激烈的社会动荡束手无策，一边对其他国家的内政问题指手画脚，说三道四。这是典型的“后脑勺挂镜子”——照得见别人，照不见自己。还请美国某些政客们，拿起镜子照照本国的历史，照照国内的溃痈疮痍，正视、检视自身存在的人权问题。这才是一个大国该有的担当。企图借“人权”维护“霸权”，美国的算计，国际社会看得清清楚楚！

(责编：程宏毅、岳弘彬)