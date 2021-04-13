本报记者 李嘉宝

综合外媒报道，当地时间4月6日和9日，伊核协议相关方代表在奥地利维也纳举行会谈，讨论美伊恢复履约问题，欧盟、中国、法国、德国、俄罗斯、英国和伊朗代表出席。

值得注意的是，美国总统伊朗事务特使马利也率代表团抵达维也纳。但伊朗方面以美国已退出伊核协议为由，拒绝与美方直接对话，美方代表并未出席会议。欧盟代表作为协调人与美国单独接触，并沟通各方立场。

专家分析指出，美伊在维也纳实现“间接谈判”，释放出双方以对话解决问题的积极意愿。但鉴于美伊在关键性问题上的巨大分歧，伊核问题在短期内取得突破性进展仍有难度。

会议“具有建设性”

据欧盟官网发布的声明，此次会议是伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议。与会各方讨论了如何再次确保完全并有效执行伊核协议，同时认为各项交流具有建设性，并致力于取得实际成果。会议协调人、欧盟对外行动署副秘书长莫拉表示，将在接下来的一周重启会议，以磋商美国和伊朗重返伊核协议的具体条件。

紧绷已久的伊核问题似乎出现一丝缓和。美国国务院发言人普赖斯4月6日说，尽管美方此次没有与伊方直接对话，会议仍是具有建设性的一步。伊朗外交部同日发表声明称，伊朗已准备好在核实制裁解除后，立即撤销突破协议限制的举措，完整履行伊核协议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁，其中许多制裁是以涉嫌恐怖主义等与伊核协议无关名目施加。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

“伊核协议迎来关键时期。”美国有线电视新闻网这样分析维也纳会议的重要意义。中国现代国际关系研究院中东所所长牛新春在接受本报记者采访时指出：“尽管是‘间接谈判’，但美伊双方愿意坐下来互亮底牌，打破了伊核问题的僵局，这是一个积极信号。”

上海国际问题研究院研究员、中国中东学会副会长李伟建向本报记者指出，“美伊愿意重新履行伊核协议，是出于自身利益的考虑。对伊朗来说，美国解除制裁事关伊朗经济发展。对美国来说，尽快解决伊核问题能够使美国实现在中东地区的战略收缩，将更多资源和精力投入到大国博弈中，维护美国的全球霸权。”

谁先迈出第一步？

坐下谈判易，达成共识难。围绕“谁先迈出第一步”的问题，美伊互开条件，博弈激烈。美国要求伊朗恢复履行伊核协议；伊朗则认为美国作为退出伊核协议的过错方，应先解除对伊制裁。牛新春指出，这表明美伊严重缺乏互信。

据外媒报道，美国国务院近日表示，美国不会解除所有针对伊朗的制裁，希望伊朗在有关两国恢复履行伊核协议的后续会谈中更具“建设性”。美国国务院一名高官还表示，若伊朗执意要求美国解除所有制裁，将使维也纳会议陷入僵局。伊朗出席维也纳会议代表、副外长阿拉格希表示，美国解除对伊制裁是美重返伊核协议的“第一个也是最必要”的步骤。伊朗外长扎里夫近日也在社交媒体上称，“无论美国的制裁是以何种名目，都违反了伊核协议。”

路透社此前援引消息人士的话称，美国政府曾考虑美伊“一小步换一小步”的方式重启伊核协议。伊朗外交部方面近日重申，“分步走”解除制裁的方案并不在由伊朗和相关各国专家组成的工作组的议程中。

5月23日，伊朗与国际原子能机构签订的三个月临时技术协议将到期。若届时美国对伊制裁没有解除，伊朗将销毁核设施视频监控资料。

“美伊互不让步，一个目的是向国内展示强硬，争取政治支持，但时间再拖下去，显然对双方都是不利的。”李伟建指出，美伊均有重新履行伊核协议的意愿，接下来就要解决技术性问题，明确实现路线图的具体步骤。

出席维也纳会议的中方代表、中国常驻维也纳联合国代表王群表示，美前政府单方面退出伊核问题全面协议并对伊朗极限施压，是造成伊核局势持续紧张的根源。美国早日重返全面协议，是破解当前伊核局势的钥匙。美方理应取消所有对伊非法制裁，伊方则在此基础上恢复全面履约。

谈判将艰难推进

维也纳会议新一轮会谈将在本周启动。美国国务院方面近日表态，维也纳会议讨论的主要事项将是“伊朗为重新遵守伊核协议条款需要采取的步骤”以及“美国为重新遵守协议需要采取的解除制裁的步骤”，并表示对美伊直接对话“保持开放态度”。伊朗政府发言人则表示，对维也纳会议“既不乐观也不悲观”，但“相信我们正走在正确的轨道上”。

外交辞令之外，各方都已预料到，谈判将在曲折中艰难推进。欧盟发言人马斯拉里指出，未来将有一个“复杂的过程”，现在预测结果为时过早，还需要各方共同努力。俄罗斯常驻维也纳国际组织代表乌里扬诺夫表示，与会方达成某种协议是一回事，重新实现全面履行伊核协议又是另一回事，因为“美国解除制裁、伊朗恢复履行伊核协议全部义务都需要时间”。

分析认为，即使美国重返伊核协议问题在未来得到一定程度的解决，也不意味着美伊之间对立冲突的终结。两国在制裁与反制裁、地区政策、伊朗导弹项目等问题上的争斗还将继续。李伟建指出，改善双边关系不是谈判发生的条件，更不是双方开启对话的目的。“美伊关系有可能出现缓和，但从长远看彻底改善的可能性不大。”

“美伊面临的问题远比‘谁迈第一步’要多。”牛新春指出，“美国对伊朗的遏制政策不会改变。伊核协议将于2025年到期，在美国看来，重返该协议只是一个起点。在这个起点上，美国将继续采取措施，限制伊朗的弹道导弹项目和地区军事行为。美国不大可能一次性解除对伊朗的制裁。这是伊朗所不能接受的。”

(责编：程宏毅、岳弘彬)