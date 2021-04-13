本报驻韩国记者 马 菲

疫情防控期间，韩国网上零售业迅速增长，但也带来大量快递包装塑料垃圾问题。韩国环境部的数据显示，2020年韩国的餐饮外卖总量比上一年增加76.8%，快递量增加20.2%，塑料废弃物增加13.7%。

为减少快递包装产生的塑料垃圾，一些韩国物流公司开始实施无塑料包装，用网格防震纸代替气泡塑料膜、箱子空隙部分使用再生纸制作的膨胀材料填充、用纸质胶带代替塑料胶带。一些电商还推出可重复使用的环保包装箱，顾客在网上订购时可选择使用环保包装箱，收到商品后将包装箱放在门口，快递人员会上门回收，既方便又环保。

网购生鲜品需要大量用来降温的冰袋。去年韩国的冰袋使用量超过3亿个，同比增长约50%。目前，韩国市面上流通的大部分冰袋填充了属于微型塑料的高吸水性树脂，这种材料很难自然分解且不易焚烧，对环境造成很大负担。

韩国多地尝试开展冰袋回收活动，比如在住宅区、办公楼等场所设立冰袋回收设施，方便市民参与。一些地方出台了奖励措施，市民将外包装为塑料材质的冰袋送到相应机构，可得到生活垃圾袋、卫生纸等奖励。回收后的冰袋经专门人员清理、消毒和干燥后，可再次使用，免费发放给居民以及餐厅和摊贩主等中小商户。韩国一些企业也开始研发环保冰袋，推出了外包装为生物降解树脂、内部用水填充的环保冰袋。这种冰袋外包装可反复使用，在土壤中3个月左右就能自然降解。

（本报首尔4月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月13日 17 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)