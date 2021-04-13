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推出“树叶变现金”计划

泰国清迈加强空气污染治理

本报驻泰国记者  孙广勇
2021年04月13日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　在泰国北部清迈市郊区，常有不少大货车拉着堆成小山似的干树叶，排成长队等待出售。“树叶必须是干的，绝不能湿，而且不能掺杂树枝、野草等。”工作人员披帕说，根据当地刚出台的“树叶变现金”计划，收购的干树叶被压缩后将运往加工车间，成为制作肥皂、沐浴液、消毒液等产品的辅料。

　　每年热季开始，清迈经常出现雾霾天气。除了机动车尾气因素外，清迈空气污染主要由农田露天焚烧和山火蔓延所致。每年3、4月份，清迈农民都会焚烧秸秆，这样不仅能就地处理秸秆，焚烧后的灰烬还可以增加土地肥力，因此当地农民一直保留该传统。

　　由于清迈市区处于山谷之中，周边燃烧生成的烟霾进入市区后，很难被风吹散。清迈府府尹乍隆立表示，空气污染不仅使居民出现健康问题，还造成清迈及周边地区的旅游业收入每年损失约20亿泰铢（1美元约合31.5泰铢）。有数据显示，今年3月初清迈被列入全球污染最严重城市之一。为解决空气污染问题，当地每年都下令禁止焚烧秸秆和干草，但效果不佳。

　　清迈府自然资源和环境办公室主任颂奇表示，政府一直在努力寻找解决环境问题的方法。往年主要聚焦防治山火，今年推出了“树叶变现金”计划，以每公斤2泰铢的价格向民众收购干树叶，回收处理后再利用，以减少在森林、农田以及社区的焚烧行为，从根本上减轻空气污染。

　　该计划由泰国自然资源和环境部与私营公司合作，首先在清迈市周边的34个村庄进行试点。由于民众踊跃响应，目前已经扩大实施范围，增设了清迈府办公大楼附近的收购点。对于比较偏远的村镇，地方政府将统一协调，前往村内进行收购。

　　据介绍，收购干树叶不仅能够有效减少因焚烧产生的空气污染，还能给当地居民带来额外收入。收购第一天，村民塔纳就拉着满满几袋黑色垃圾袋装的树叶来到销售点，每袋大约5公斤重。他说：“这不仅能增加收入，还能保护清迈的环境。我每天都会送来几袋树叶。”据统计，“树叶变现金”计划实施仅一周，当地政府就收集了约16.7吨枯树叶。

　　（本报曼谷4月12日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年04月13日 17 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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