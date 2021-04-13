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中东欧国家经济加速恢复

本报驻波兰记者  于  洋
2021年04月13日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　世界银行近日上调了2021年中东欧国家经济增长预期，预计中东欧国家经济今年有望增长3.6%，2022年增长4.2%。

　　今年前3个月，波兰等中东欧国家的消费者信心指数持续上升，内部需求和投资不断扩大。电子商务的快速发展成为地区经济发展的新引擎。2020年，波兰电商的销售增长在35%到60%之间。塞尔维亚疫情防控期间的电子商务销售额增长了100%，中小企业线上收入平均增长20%至30%。

　　去年以来，中东欧国家成为新能源投资的热点地区，一大批国际汽车企业和新能源企业在此投资建厂。不少中国清洁能源企业也加大了在中东欧国家的投资力度，成为欧洲新能源市场的重要参与者。

　　中东欧国家经济得以加速恢复，受益于地区国家及时出台的经济支持政策措施。为应对新一轮疫情冲击，各国再次出台新的经济援助计划。例如，波兰政府近日将拨款45亿兹罗提（1美元约合3.8兹罗提），向受困企业提供救助。新一批援助包括10亿兹罗提的社保免缴费、10亿兹罗提的小微企业无偿援助等。匈牙利政府将为全国中小企业提供最长10年期的无息贷款，贷款上限为1000万福林（1美元约合299.2福林），并可以申请延迟偿还本金，最长3年。这是继去年底为餐饮和旅游业提供工资补贴等举措出台后的新一轮扶持政策。

　　为解决疫苗不足问题，中东欧各国努力拓展疫苗进口渠道，包括从中国进口疫苗。匈牙利是首个批准并采购中国新冠疫苗的欧盟国家。匈牙利政府4月6日宣布，该国新冠疫苗接种人数已突破250万。塞尔维亚已收到4批中国新冠疫苗，国内疫苗接种人数超过110万人。

　　欧洲投资银行经济部首席顾问阿隆·格莱本表示，后疫情时代，中东欧国家经济将更加注重创新增长、绿色发展及数字化建设，这是实现经济转型和发展的关键。

　　（本报华沙4月12日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年04月13日 17 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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