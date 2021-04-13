本报驻南非记者 邹 松

联合国环境规划署近日呼吁各经济体继续扩大绿色投资，促进可持续发展。该机构最近发布的一份报告对全球50个主要经济体在疫情背景下制定的财政纾困和复苏计划进行了全面分析。报告显示，2020年各经济体公布的复苏计划相关支出共约14.6万亿美元，其中只有3680亿美元的支出项目符合“绿色标准”，而且大部分绿色支出集中在少数高收入国家，这很可能加剧疫情前就已存在的绿色经济发展不平衡现象。

报告指出，欧盟总额约1.82万亿欧元的一揽子计划中，总支出的30%侧重于与气候相关的项目，并强调发展氢能。专家指出，风能和太阳能等常见可再生能源只能实现部分减排，氢能有望成为达到“净零排放”目标的重要资源。

亚太地区的绿色复苏投资规模也比较大。中国在推动绿色投资方面的努力备受关注。去年，中国向全世界作出庄严承诺，力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和。中国启动的国家绿色发展基金专门用于支持产业绿色转型升级，基金总规模达885亿元人民币。韩国推出了一项为期5年的“绿色新政”，重点提升公共建筑能效，扩大电动和氢动力汽车规模。泰国也于今年1月通过了一项5年战略计划，推动生物、循环和绿色经济发展。

联合国非洲经济委员会近期发布《推进非洲绿色复苏》报告，呼吁非洲各国使用清洁能源替代化石燃料。联合国非洲经济委员会执行秘书薇拉·松圭强调，面对疫情和气候变化的双重危机，非洲将重心放在“绿色复苏”上显得更加迫切。

联合国环境规划署资源与市场项目负责人史蒂文·斯通表示，疫情后重建和恢复经济涉及全球大规模的公共资源投资，将是一个长期过程。各经济体仍有时间进行调整，确保复苏和刺激性支出有助于共建人类美好未来。

（本报约翰内斯堡4月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月13日 17 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)