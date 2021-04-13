人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

联合国环境规划署发布报告并呼吁——

扩大绿色投资  促进可持续发展

本报驻南非记者  邹  松
2021年04月13日05:24 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　联合国环境规划署近日呼吁各经济体继续扩大绿色投资，促进可持续发展。该机构最近发布的一份报告对全球50个主要经济体在疫情背景下制定的财政纾困和复苏计划进行了全面分析。报告显示，2020年各经济体公布的复苏计划相关支出共约14.6万亿美元，其中只有3680亿美元的支出项目符合“绿色标准”，而且大部分绿色支出集中在少数高收入国家，这很可能加剧疫情前就已存在的绿色经济发展不平衡现象。

　　报告指出，欧盟总额约1.82万亿欧元的一揽子计划中，总支出的30%侧重于与气候相关的项目，并强调发展氢能。专家指出，风能和太阳能等常见可再生能源只能实现部分减排，氢能有望成为达到“净零排放”目标的重要资源。

　　亚太地区的绿色复苏投资规模也比较大。中国在推动绿色投资方面的努力备受关注。去年，中国向全世界作出庄严承诺，力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和。中国启动的国家绿色发展基金专门用于支持产业绿色转型升级，基金总规模达885亿元人民币。韩国推出了一项为期5年的“绿色新政”，重点提升公共建筑能效，扩大电动和氢动力汽车规模。泰国也于今年1月通过了一项5年战略计划，推动生物、循环和绿色经济发展。

　　联合国非洲经济委员会近期发布《推进非洲绿色复苏》报告，呼吁非洲各国使用清洁能源替代化石燃料。联合国非洲经济委员会执行秘书薇拉·松圭强调，面对疫情和气候变化的双重危机，非洲将重心放在“绿色复苏”上显得更加迫切。

　　联合国环境规划署资源与市场项目负责人史蒂文·斯通表示，疫情后重建和恢复经济涉及全球大规模的公共资源投资，将是一个长期过程。各经济体仍有时间进行调整，确保复苏和刺激性支出有助于共建人类美好未来。

　　（本报约翰内斯堡4月12日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年04月13日 17 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部