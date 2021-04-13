本报记者 徐 伟 朱东君 韩 硕 杨 一

由于连续的强降雨，印度尼西亚望加锡近期遭洪水袭击。

新华社发

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联合国减灾办公室的相关报告显示，近年来全球自然灾害频发，造成大量人员伤亡和财产损失，对经济社会发展产生重要影响。许多国家积极开展防灾减灾活动，切实提高灾害应对能力，同时加大防灾减灾知识普及和宣传力度，提升社会公众自我避灾能力。

制定全面综合的灾害管理计划，加强与邻国协调合作；重视学校灾害预防教育，从小培养安全意识和防灾技能；通过制作宣传片、编译防灾指南等多种方式，宣传科普防灾减灾常识……提升灾害应对能力关乎国计民生，许多国家在防灾减灾方面积累了不少可供借鉴的经验。

制定国家灾害管理规划

印度尼西亚国家抗灾署定期公布的数据显示，截至3月21日，印尼今年以来遭受了包括洪水、强风、滑坡等在内的873次自然灾害袭击，超过413万人受到灾害影响。印尼财政部长英卓华表示，自然灾害每年给印尼造成的直接经济损失高达28.8万亿印尼盾（1美元约合1.46万印尼盾）。

为提升灾害应对能力，印尼政府不久前制定了《国家灾害管理规划（2020年至2044年）》，旨在提供全面综合的灾害管理计划，为中央政府、军警和地方政府规划与实施灾害管理提供参考。该规划广泛涉及灾害识别与评估、分析潜在灾害影响、减灾方案、灾害影响准备与管理机制等内容。

印尼政府每年投入约5万亿印尼盾用于全国减灾工作。一旦发生重大灾害，减灾资金会根据情况不断追加。印尼财政部经济学家阿德利亚认为，印尼开展减灾工作应进一步加强灾害筹资政策制定，提高融资效率，并确保相关资金以最有效的方式用于灾害管理。

政府还与科研机构合作，努力提升地震、海啸和火山灾害建模能力，并制定了详尽的海啸淹没图和准确的海啸预警与地震影响信息等，以评估潜在事件影响，更好地开展防灾减灾活动，提高灾害抵御能力。以万隆理工学院为代表的高校启动了地震与主动构造学研究生培养计划，加深科研人员对本地区复杂地质构造环境的了解，为本国培养从事地震等危险领域工作的专业人才。

印尼将于2022年承办世界减灾大会。参与各方将共同探讨全球减灾新趋势、审查减灾合作进展、分享减灾实践、提供协调平台等。

探索完善灾害应对体系

智利位于美洲板块和南极洲板块交界处。据智利大学全国地震中心测定，2020年智利共报告7826次地震，震级在2.5级至7级之间，其中5级以上地震73次。面对日益频发的自然灾害，智利不断探索完善灾害应对体系。

智利设有国家应急办公室，该机构推出的“智利就绪计划”，旨在帮助民众提升灾害预防和自我保护意识，并针对不同人群开展不同种类的教育活动。国家应急办公室定期在社区培训应急人员，使其能在专业救援人员到达前作出灾害响应；列出家庭防灾准备步骤，包括确定安全区域、逃生路线，确定紧急状态下各自角色，准备应急工具包等；举行疏散演习，确保民众能识别预警信号，熟悉疏散路线，区分危险区域和安全区域；还特别为残障人士制作了防灾宣传材料。

智利教育部发起“安全校园和幼儿园计划”，在课堂上培养学生的风险意识和自我保护技能。计划还要求教育机构成立安全委员会，制定应对灾害的行动守则。每年5月的最后一周是智利“校园和幼儿园安全周”，教育部会给出防灾教育课题和教学指导意见，鼓励老师采取多种形式教授相关知识。从2020年开始，智利三、四年级的公民科学课程加入“安全、预防和自我保护”单元，授课内容包括各类自然和人为灾害及应对措施。

不久前，智利教育部推出视频短片“为防灾害做好准备”，分灾前预防、灾害响应和灾后恢复三部分，展示了智利学校在面对自然灾害时的好做法。在预防一节中，智利莱布一所中学的学生举行“防灾展会”，通过每个展位的不同展示，向同学们传递防灾理论和技能，比如怎么用纸叠出一个杯子，怎么转移受伤的人……学生西斯泰纳说：“智利是一个自然灾害频发的国家，掌握防灾知识非常重要。”

智利不同机构间也相互协作，传播防灾知识。智利大学组织翻译、改编国外相关防灾教学指南，并向国内基础教育老师免费提供，帮助老师更好地开展防灾减灾教育。

重视校园灾害预防教育

“断断续续的铃声是地震警报”，孩子们保持镇静、双手抱头钻到桌子下面、等待疏散指令；“长鸣的铃声是疏散指令”，各班学生有序按照安全逃生路线疏散并牢记安全点的具体位置……在意大利那不勒斯拉科阿梅诺市一所小学，孩子们在民防部门工作人员拉斐尔·恩加罗的防灾课堂上进行地震逃生演习。

“我们的演练越周密熟练，孩子们的恐惧感就越少，安全就更有保障。”拉斐尔·恩加罗说，“灾害预防教育，对于有效应对灾害、减少灾害风险至关重要。在拉科阿梅诺，每所学校的教师和行政人员都必须接受灾害疏散培训，帮助孩子们更好掌握和运用安全知识。”

意大利地震多发。青少年和儿童被视为意大利紧急灾害预防教育的必要主体，被强制纳入应急培训和教育计划，是全民应对灾难系统的重要一环。

意大利政府重视地震的预防、救援、重建工作，成立了专门的民事保护部。“作为民防部门，我们和教育部、各大区、市政、警察部门、学校以及红十字会等相关部门进行协作，将灾害应急等教育普及到幼儿园和中小学。”拉斐尔·恩加罗说，“我们鼓励学校提高疏散演习的频率。”

从2015年开始，意大利教育部将每年11月22日定为“学校安全教育日”。每年，意大利全国中小学和幼儿园都会针对洪水、海啸、森林火灾等各类灾害进行安全演习，并针对相关灾害开展认识和预防活动。贝利齐市绘制了内容丰富、童趣十足且互动性强的防灾安全教育小册子，通过绘画、涂色、粘贴等形式，让孩子们在趣味中获得防灾知识。

意大利前教育部长洛伦佐·菲奥拉蒙蒂表示：“最重要的是，全社会要形成传播抗灾安全意识的有效机制，让每个孩子从小就种下安全意识和危机意识的种子，这是我们对下一代应尽的责任。”

（本报雅加达、里约热内卢、罗马、北京4月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月13日 17 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)