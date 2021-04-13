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中国脱贫成就图片展在韩国光州开幕

2021年04月13日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社韩国光州4月12日电  （记者陆睿、杜白羽）“追求美好生活”中国脱贫成就图片展开幕式12日在韩国光州中国友好中心举行，来自光州市和全罗南道政府机关、教育界、经济界等20多位人士出席。

　　光州市副市长金钟晓致辞说，中国通过持之以恒的努力赢得脱贫攻坚胜利，成为全球经济大国，对此表示衷心祝贺。中国如期完成脱贫攻坚目标，为韩中两国进一步促进经济共同发展、开拓新市场、开辟相生共荣的道路提供了机遇。

　　本次图片展分为三大部分：“对美好生活的憧憬和不断追求”“中国脱贫经验与成果”“国际脱贫贡献与合作”，通过人物故事、生活变化等反映普通中国百姓在摆脱贫困、追求幸福道路上的实践。

　　本次脱贫成就图片展由光州市政府、中国驻光州总领事馆共同举办，光州中国友好中心承办。受疫情影响，图片展从4月12日起在线下线上同时进行，将持续至4月23日。其中，线下展示在中国友好中心举行，线上通过中国友好中心官方网站展示。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月13日 03 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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