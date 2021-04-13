美国那些所谓“人权教师爷”手捧的词典里，是否真的有“人权”二字，世人不得不打个问号

美国的人权观到底是什么？对于这个问题，美国那些所谓“人权教师爷”嘴上说的是一套，实际做的是另一套。现在，他们对自己做的那一套已经如此习以为常，以至于连块遮羞布都懒得围上。

太多事实表明，美方十分擅长肆意制造人道主义危机。近日，美墨边境临时拘留中心的真相曝光，令世人触目崩心——在新冠肺炎疫情肆虐的背景下，在得克萨斯州边境地区，包括儿童在内的数千人拥挤在被美国媒体描述为“集中营”的临时设施里；孩子们痛哭着，见不到父母，甚至几天不见阳光……这样的事情，竟然发生在21世纪，而且是所谓“人权教师爷”一再粉饰的世界最发达国家干出来的。

美国本届政府声称要建立“人道且有效”的移民体系，但是，美墨边境的人道主义危机有增无减。美国卫生与公众服务部和国土安全部日前公布的数据显示，美国政府在美墨边境收容和拘留的无人陪伴儿童已达1.8万人。美国上届政府曾对移民实施“骨肉分离”举措，截至去年10月仍有500多名儿童未找到父母。美国媒体最新统计显示，近几年被美国当局拘留的26.6万名移民儿童中，有2.5万多人被羁押超过100天，近1000人在难民收容所中度过了一年多时间，多人被拘押超过5年。众所周知，美国政府对边境难民的人权状况一贯麻木不仁；而今，虽有“人道且有效”的说辞，但未见有效行动。

美国边境频发的难民危机，完全是美方自己种下的恶果。美国多年来打着“人权高于主权”旗号，无视《联合国宪章》尊重国家主权和不干涉内政原则，大肆干涉他国内政，对有关发展中国家实施单边制裁，甚至对主权国家大打出手，导致严重人道主义危机。美国国会众议员奥卡西奥—科尔特斯吐露了真相：正是美国数十年来对中美洲邻国的干涉主义外交政策导致地区国家的贫困、暴力和动荡，并使得当前绝望的边境移民长期处于危机之中，“这种情况持续发生的事实是美国的政治失败”。

美国的人权劣迹是遍布整个美国的，边境地区的人道主义危机只是一个方面而已。美国历史上，对印第安人进行系统性种族清洗和大屠杀，长期贩卖、压迫黑奴，这本厚厚的旧账了清了吗？答案明显是否定的。种族主义在美国社会扎下了根，是全面性、系统性、持续性的存在。少数族裔长期深陷窘境，各种矛盾不时激化甚至燃爆，酿成人间悲剧。

在人权问题上，美国严重缺乏自省之力和修复之力，结果只能是天怒人怨——近来出现的声势浩大的“黑人的命也是命”运动、“停止仇恨亚裔”游行，就说明了这一点；不久前，在联合国人权理事会第四十六届会议上，116个国家的代表和有关国际机构以各种形式对美国提出347条人权改进意见，也说明了这一点。

美国那些所谓“人权教师爷”手捧的词典里，是否真的有“人权”二字，世人不得不打个问号。毕竟，美方背负的人权债越来越重了，最需要认真反思何谓人权。

《 人民日报 》（ 2021年04月13日 03 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)