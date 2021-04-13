新华社贵阳4月12日电 （记者余俊杰）国务院新闻办公室11日至13日组织20多家境外主流媒体的记者走进革命老区贵州，了解中国共产党的奋斗历程和革命老区发展情况。

采访首日，记者们来到国家大数据（贵州）综合实验区展示中心、贵阳市消防支队。通过现场观摩、聆听解说，了解贵州大数据产业的发展历程，感受大数据与实体经济、乡村振兴、服务民生、社会治理等领域的深度融合趋势。

12日，记者们来到遵义会议会址及陈列馆，观摩遵义会议的有关展品、观看视频宣传片，并现场采访党史专家；记者们还步行参观了遵义红军街，乘车前往湄潭县中国茶海景区，了解生态茶产业发展情况。

此外，记者们还来到当地湄江街道金花村七彩部落，了解七彩部落茶旅一体化发展情况。当地茶农和经营者向记者们现场展示了炒茶、制茶工艺，邀请记者们品茗。

多家境外媒体的记者表示，此次走进贵州，有助于他们了解中国革命奋斗史和中国共产党党史；此外，中国地方发展经验和新农村建设成果，也给他们留下了深刻的印象。

《 人民日报 》（ 2021年04月13日 03 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)