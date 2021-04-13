本报记者 杨 一

“夜空点亮数百万颗星……成千上万的人不畏艰辛，无私奉献，书写了史无前例的史诗。”日前，黎巴嫩共产党中央委员阿德汉·赛义德在接受本报记者采访时表示，去年新冠肺炎疫情突如其来，当时他身在武汉，虽然经历了不少困难，但他始终对中国战胜疫情充满信心。他还用日记记下自己的见闻和感悟，之后结集出版了《坚定——一个外国人的武汉日记》一书。

回想起那段共同抗疫的日子，阿德汉不禁感慨：数万名中国各地的医护工作者逆行驰援湖北，广大民众自觉居家隔离。“武汉是一座英雄的城市，那里的人民是英雄的人民。每个人的故事都足以写一本书。那时我就坚信中国一定会战胜疫情。这其中最关键的原因，就是中国共产党具有强大的领导力与凝聚力。中国共产党和中国人民相互信任、团结一致，人民坚信党和政府一定有办法带领他们战胜疫情。”

阿德汉2015年来到中国求学。在中国学习和生活6年来，他目睹了中国经济社会的不断发展，“武汉每天都在发生变化，基础设施建设日新月异，这也是整个中国发展的缩影。”阿德汉表示，改革开放以来，中国数亿农村贫困人口摆脱贫困，这样的成就非常了不起。中国共产党非常关注民生，把为人民谋幸福、为民族谋复兴作为初心使命，保持政策的延续性，一代接着一代干，让民众过上安稳幸福的生活。

“百年发展历程，如同一场壮阔的征途，途中有时会遇到困难挑战，但始终奋勇向前。”阿德汉认为，中国共产党保持生机与活力的根本原因在于坚持人民至上。“中国为什么能迅速战胜疫情？因为中国共产党和中国政府始终将人民的生命安全和身体健康放在第一位。”此外，在阿德汉眼中，中国共产党坚持理论创新，广大党员拥有严明的纪律性和崇高的责任感，都是中国共产党发展壮大的重要动力源泉。他表示，中国共产党用理论创新引领实践创新，又在实践中不断推动理论的丰富和发展，指导着共产党人不断前进。

今天，中国共产党已经成长为拥有9100多万名党员的大党，中国在国际社会上也发挥着日益重要的作用。阿德汉表示，“中国提出的‘一带一路’倡议推动各方互利共赢，旨在构建一种新型的国际关系，以合作的方式开展交往、处理问题，而非诉诸暴力冲突。这为解决国际争端提供了新的重要思路。”

作为黎巴嫩共产党中央委员，阿德汉致力于推动黎中政党间的交往。今年3月，他参加了中共中央对外联络部举办的“中国—阿拉伯国家青年政治家论坛”。论坛上，他讲述了眼中的中国和中国共产党。阿德汉说：“阿拉伯国家和中国都有着悠久的文化传统，在近代也有着相似的历史遭遇。中国创造了经济快速发展和社会长期稳定的奇迹，阿拉伯国家和人民深感敬佩，并希望学习借鉴中国的发展经验。近年来，阿拉伯民众与中国民众保持友好沟通交流，黎巴嫩共产党与中国共产党也结下了深厚友谊，希望我们的沟通交流不断深入。”

阿德汉祝贺中国共产党成立100周年，并表示：“相信中国共产党将继续带领中国人民实现发展目标，也将为促进世界和平与发展作出更大贡献。”

《 人民日报 》（ 2021年04月13日 03 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)