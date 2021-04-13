本报记者 暨佩娟 宋亦然

4月12日下午，以“英雄的湖北：浴火重生，再创辉煌”为主题的外交部湖北全球特别推介活动在外交部蓝厅以线上线下结合方式举行。来自155个国家的驻华使节、21个国际组织驻华代表以及中外工商界人士、媒体记者等约500人出席。这是外交部在疫情后举行的首场省区市推介活动，向世界展示湖北浴火重生的新面貌，助力湖北搭建对外合作的新桥梁。

活动现场，武汉热干面、孝感米酒、潜江龙虾、襄阳高香茶、荆州洪湖野藕汁、鄂州樊口武昌鱼……琳琅满目的湖北特色农副产品，吸引外国使节们不时驻足。推介会上展示了三组对比图片：黄鹤楼从空无一人到游人如织，户部巷从一条“空巷”到人头攒动，总部位于武汉的东风公司从按下“暂停键”到平均每51秒下线一辆乘用车。

人间四月天，荆楚美如画。国务委员兼外长王毅在致辞中表示，湖北和武汉人民在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在全国人民支持下，众志成城，绝地反击，为中国战胜疫情付出巨大牺牲，为全球抗击疫情作出重要贡献。湖北抗疫是中国抗疫的缩影，更是中国精神、中国力量的集中展现。相信经过疫情的磨砺和洗礼，古老荆楚大地必将迸发出更加旺盛的生机与活力。

王毅说，作为负责任、有担当的大国，中国抗疫秉持的不是独善其身，而是兼济天下；中国发展追求的不是一花独秀，而是春色满园。我们将坚持团结互助，与各国携手最终战胜新冠肺炎疫情；坚持开放合作，与各国携手推动世界经济复苏；坚持多边主义，与各国携手打造命运共同体。

湖北省委书记应勇、武汉市委书记王忠林进行推介。

法国驻华大使罗梁表示，目前，有30多家法国汽车企业到湖北投资兴业，“希望今天的推介会能激发各国投资者到武汉投资的热情”。巴西驻华大使保罗·瓦莱回忆起巴中两国共同抗疫的感人故事，表示“武汉抗疫的胜利，鼓舞着抗击疫情的所有人。”哥伦比亚驻华大使路易斯·蒙萨尔韦表示，武汉快速复工复产为世界树立了典范，值得哥伦比亚学习借鉴。乌干达驻华大使馆公使穆吉沙·弗莱德说，武汉在面对疫情挑战时展现出的韧性，令世界为之感动。

日本大分市是武汉市缔结的第一个国际友好城市。大分市市长佐藤树一郎发来视频致辞表示：“守望相助的经历，让我们坚定了把这种友谊传承下去的决心。今后，两市将共享发展机遇，进一步加强合作。”

《 人民日报 》（ 2021年04月13日 03 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)