新华社日内瓦4月12日电（记者刘曲）世界卫生组织12日表示，全球已接种超过7.8亿剂新冠疫苗，但每周新增确诊病例和死亡病例仍在持续上升，各国在公平接种疫苗的同时不能放松公共卫生措施。

世卫组织总干事谭德塞当天在记者会上说，今年1月和2月全球新增确诊病例曾连续6周下降，最近却连续7周增加，新增死亡病例连续4周上升。全球已接种超过7.8亿剂新冠疫苗，但亚洲和中东一些国家的病例仍在大幅增加。

谭德塞表示，新冠疫苗是重要而有力的抗疫工具，但不是唯一工具。许多国家已经证明，行之有效的公共卫生措施、迅速且持续反应的强有力系统能够遏制新冠病毒。

谭德塞将病例持续增加的原因归咎为在落实公共卫生措施方面出现混乱、自满和有始无终，并重申应通过一致、协调、全面的公共卫生措施以阻止病毒感染和挽救生命，比如保持社交距离、戴口罩、保持手部卫生、通风、接触者追踪和隔离等。

谭德塞说，通过共同努力，在公平接种疫苗的同时实施公共卫生措施，“我们可以在几个月内控制这一流行病”。能否在几个月内将疫情控制住，“取决于政府和个人每天的决定和行动”。

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