新华社耶路撒冷4月12日电 综述：以色列疫苗接种效果明显 但疫情发展仍存不确定性

新华社记者尚昊

以色列2020年12月20日启动新冠疫苗接种工作，目前已有过半人口完成两剂疫苗接种，接种进程居世界前列。有观点认为以色列有望很快达到“群体免疫”，但也有专家认为，由于疫苗接种速度放缓、变异病毒可能带来的风险、近期购买疫苗受阻等多重原因，以色列未来疫情发展仍存在不确定性。

数据显示，截至4月11日，以色列累计已有约531万人至少接受一剂疫苗接种，约占全国总人口的57.1%，其中约492万人完成两剂疫苗接种，约占全国总人口的52.9%。前者加上曾感染新冠病毒并已康复的约9%人口，以色列已接近世界卫生组织公布的可实现“群体免疫”的70%的人口比例。

由于新冠疫苗接种两剂后才能完全发挥功效，因此以色列推行疫苗接种初期疫情未立即得到有效缓解，日增病例维持在约8000例的高位，甚至一度达到约1.2万例。这些数字曾让部分民众质疑疫苗接种的有效性。但随着时间推移及接种比例的提高，疫苗接种效果逐渐明显。从2月中旬开始，日增病例快速减少，目前约300例，仅为1月高峰期的约4%，4月11日更降至两位数。3月下旬，新冠病毒基本传染数一度降至0.53，是近半年以来的最低值。目前，以色列已不再有疫情严重的“红色区域”。

据以色列媒体分析，提前布局采购疫苗、尽力扩大疫苗覆盖范围、通过与疫苗研发公司共享数据以提升后者合作意愿、以医疗保险基金为基础的医疗保险体系等是以色列疫苗接种快速推进的原因。

记者观察到，以色列的社会生活目前已基本恢复正常，商业设施重新开放，学校恢复线下教学，国际航班逐渐恢复。政府还将就取消更多疫情限制措施进行讨论，并可能最早从本月中旬起取消在公共场所强制戴口罩的措施。

然而，尽管以色列疫苗接种走在世界前列，甚至可能很快实现“群体免疫”，一些当地舆论认为，未来以色列的疫情发展仍存在诸多风险。

进入3月中旬以来，以色列疫苗接种速度大大放缓。数据显示，近来每周只新增3万人次接种疫苗，这与疫苗接种启动之初的每天6万人次相差甚远，而符合条件但未接种疫苗者仍多达100多万人。舆论认为，这客观上将使以总理内塔尼亚胡此前提出的“4月份摆脱疫情”的目标无法实现。

以色列近三分之一的人口由于宗教、习俗、媒介使用方式等方面的差异，疫苗接种进度远远滞后，导致全国发病率的下降速度并不一致。此外，巴勒斯坦疫情恶化，而以巴之间没有严格的边界和疫情管控措施，双方民众往来频繁，也给以色列疫情发展增加了不稳定因素。

业内人士担心，新的变异病毒可能降低疫苗的保护性。《耶路撒冷邮报》日前报道说，病毒至少在接下来的一年里都会一直存在。以色列媒体3月进行的一项调查也显示，62%的民众认为以色列进入新一轮封锁只是时间问题。

除了上述隐忧外，以色列目前在疫苗接种方面面临的直接障碍是疫苗库存紧张及进一步采购受挫。据以色列媒体报道，从3月下旬开始，以色列新冠疫苗供应不足的问题开始显现，甚至导致一些人无法顺利接种第二剂疫苗。

目前，内塔尼亚胡政府已提出一项总价值35亿新谢克尔（约70亿元人民币）的疫苗采购计划草案，拟追加购买约3000万剂疫苗，但由于主要政党之间意见不合，这项预算迟迟未得到批准。

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