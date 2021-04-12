新华社北京4月12日电（记者乔颖）英国舆观调查公司在欧洲15座城市所做调查显示，63%城市居民赞同自2030年起禁售燃油车，以减少温室气体排放。

受欧洲环保团体“运输和环境组织”委托，英国舆观调查公司上月在线调查欧洲15座城市的10050名居民后，得出上述结论。调查对象居住城市包括英国伦敦、波兰华沙、意大利罗马、德国柏林、比利时安特卫普和匈牙利布达佩斯。

2020年11月27日，工作人员在比利时泽布吕赫港对中国制造的特斯拉Model 3汽车进行装卸作业。（新华社记者郑焕松摄）

路透社12日援引调查结果报道，不同城市赞同这一禁售做法的居民比例不一，最低的是安特卫普，比例为51%，最高的是罗马，占比77%。总体而言，63%调查对象赞同欧洲市场从2030年起仅出售尾气零排放车辆，29%反对自2030年起禁售燃油车，8%“不知道”该持何种态度。

运输和环境组织呼吁欧洲联盟委员会今年6月底前给出欧盟范围内燃油车禁售期限。

路透社援引数据报道，欧盟范围内去年销售的电动和插电式混合动力车超过100万辆。

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