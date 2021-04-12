新华社塔什干4月12日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：亚欧地区部分国家新冠疫情持续蔓延，俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦等多国加快疫苗接种，亚美尼亚也宣布即将开始接种工作。

俄罗斯防疫指挥部12日报告，新增确诊病例8320例，累计确诊4649710例；新增死亡277例，累计死亡103263例；新增治愈6656例，累计治愈4272165例。俄卫生部长穆拉什科10日对媒体说，接种新冠疫苗不仅有助于避免感染，还可避免严重并发症。俄总统新闻秘书佩斯科夫11日表示，俄总统普京将于21日向议会上下两院发表国情咨文，致力于后疫情时代发展，并提出系统性支持措施。

据乌克兰卫生部12日消息，乌新增确诊7856例，累计确诊1861105例；累计死亡37301例，累计治愈1416215例；378264人完成首剂新冠疫苗接种，5人完成第二剂接种。乌卫生部副部长利亚什科11日说，年内将为70%的乌成年居民接种疫苗，达成这一目标大约需要4700万剂疫苗。

亚美尼亚国家疾控中心12日报告，新增确诊510例，累计确诊203327例；累计死亡3753例，累计治愈182836例。亚卫生部长阿纳希特·阿瓦涅相当天说，已收到2.4万剂英国阿斯利康疫苗和1.5万剂俄罗斯“卫星V”疫苗。首都埃里温13日起正式开始新冠疫苗接种，其他地区14日开始接种。阿斯利康疫苗将只针对55岁以上人群。

哈萨克斯坦卫生部12日报告，新增确诊2290例，累计确诊271809例。据哈通社消息，哈境内疫情持续维持高位，当天仍有8个地区为疫情传播风险较高的红区。哈总理马明12日表示，将通过在购物中心等设施内设立疫苗接种点等方式加快接种，以实现至6月每个月为200万人接种新冠疫苗的目标。（执笔记者：蔡国栋；参与记者：李东旭、李铭、关建武、张继业）

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