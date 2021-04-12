中新社北京4月12日电 题：不是中国不尊重美国，而是美国不尊重自己

中新社记者 肖欣

美国知名专栏作家托马斯·弗里德曼近期发表在《纽约时报》上的一篇文章引发激辩，该篇题为《中国不再尊重美国——合情合理》的文章通过系列事实指出，中国看到问题并解决了问题，而美国社会在分裂和争吵中就是做不成事请。

一石激起千层浪。尽管经过筛选屏蔽，文章评论区仍有数千条留言，反对者抨击作者替中国说话；支持者则认为，文章切中了美国社会痛点；也有人反问，“为什么中国以及其他国家非要尊重美国？美国凭什么受别国尊重？”

这是个好问题。似乎对美国而言，受他国仰视才是正常的，平视都难以接受，可谓十足的“自恋”。

美国陆军退役中将、前总统国家安全事务助理麦克马斯特就曾撰文直言，美国外交政策在冷战后陷入“战略自恋”，认为“自由民主将不可避免地扩张”，笃信其“举世无双的军事实力足以战胜任何潜在敌人”。

近年来，尤其是特朗普政府执政以来，“美国自恋主义文化”已成为国际社会心理学界的研究热点。心理学理论认为，自恋者极度害怕暴露缺陷，又十分擅长文过饰非，用想象自己的完美来补偿自体的缺陷，由于幻想中的“完美”并不存在，其策略注定失败。此时，自恋者又常用归咎他人、向外发起攻击来逃避失败的苦楚。

“战略自恋”驱使美国倾向于按照自己的意愿而不是实际情况来研判问题，以民主“传教士”、人权“教师爷”、国际“警察”自居，从其在中东地区发动战争到美国内金融危机爆发，再到新冠疫情混乱应对，屡屡作出战略误判，留下斑斑劣迹。

在历史上，美国近代以来霸权的确立离不开殖民掠夺，其“政治优势”可谓血债累累；

在当代，美国在伊拉克、利比亚、叙利亚、阿富汗等国以“民主”之名输出动荡和战争，导致人道主义灾难，恐怖主义滋长；

在美国内，至今存在全面的、系统性、持续性的种族主义和白人至上主义，所谓自由平等在实践中暴露诸多缺陷，以致民怨鼎沸；

在国际和多边场合，美国奉行“美国优先”，大搞单边主义，践踏国际政治经济秩序，为转移国内矛盾急于联合盟友遏制中国，招致诸多批评……

揭开美国虚假的“完美形象”不难发现，其“战略自恋”所极力粉饰的，是历史上无法回避的缺陷和现实中逐渐失落的胜任感。不是中国不尊重美国，而是美国不尊重自己，也不尊重其他国家。

其结果是，“国际力量对比一直在向不利于美国的方向转变”，麦克马斯特指出，“这种转变在很大程度上是我们自己造成的”。

至于如何自重？中国官方不止一次建议美国“反求诸己”，麦克马斯特呼吁“必须在国内重建信心”，弗里德曼也称他撰文的目的是让美国人明白，“中国真的重视国民教育、建设基础设施、在商业和科学领域采取最优做法，在提拔政府官员时任人唯贤。如果我们不能在这些方面与中国平起平坐，那么谴责中国将毫无作用。”

美国哈佛大学肯尼迪学院教授斯蒂芬·沃尔特在《外交政策》杂志撰文指出，美国必须明白，美国及其盟友独自制定国际规则并让其他人来遵守的时代将一去不复返，未来没有任何一个强国可以单独制定国际规则，中国崛起给了其他国家更多选择。

不仅如此，美国还须明白，中国的发展从来不为迎合谁，也没兴趣像弗里德曼所揣测的“在你们自己的游戏中击败你们”，中国的发展立足自身，承载着亿万中国民众实现美好生活的向往和海内外中华儿女期盼民族伟大复兴的心愿，其出发点和落脚点都与美国无关。过度关心是否被中国尊重，正是美国虚弱自尊的投射。

美国更须明白，中国在不断取得发展成就的过程中，始终奉行独立自主的和平外交政策，向世界提供了可借鉴、可共享的中国智慧、中国方案、中国机遇。中国在全球范围内受到越来越多的欢迎和尊重，恰是因其展示出自身成功与美国无关的可能性与自信。

如果美国能明白，问心无愧、坦荡磊落地尊重自己、平视世界，无需从他国的目光中寻找存在感，“中国是否尊重美国”也将不再是其困扰。(完)

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