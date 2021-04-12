新华社北京4月12日电（国际观察）伊朗核设施“遇袭” 伊核谈判添变数

新华社记者

伊朗纳坦兹核设施电力系统11日发生故障。伊朗原子能组织主席萨利希当天谴责这起“敌对行动”，将其定性为“核恐怖主义”行径。伊朗外长扎里夫12日指责以色列应为此次事故负责。

舆论认为，包括此次事件在内，伊朗最近遭遇的一系列袭击很可能是以色列所为，目的可能是给美国和伊朗正在就伊朗核问题全面协议进行的谈判制造障碍。此类事件将增加谈判前景的不确定性。

怀疑指向以色列

纳坦兹核设施此前曾多次遭受袭击，此次事件发生的时间耐人寻味。就在前一天，伊朗总统鲁哈尼下令启动该设施内的164台IR-6型离心机。伊核协议规定伊朗只能使用IR-1型离心机开展铀浓缩活动，而IR-6型离心机生产浓缩铀的效率是IR-1型的10倍。伊朗此举被认为意在对美施压，增加在伊核协议谈判中的筹码。

上周，在伊核协议相关方的斡旋下，美伊开始在维也纳就美国重返伊核协议并解除对伊制裁以及伊朗恢复完全履行伊核协议进行间接谈判。各方均表示会谈具有建设性，计划本周在维也纳继续会谈。

鉴于此次事件发生的时机微妙，不少专家和媒体都将怀疑的目光投向一直敌视伊朗并反对美国重返伊核协议的以色列。部分以色列媒体甚至报道，是以情报部门实施了袭击。

就在几天前，伊朗“友谊”号货轮在红海海域吉布提海岸附近发生爆炸。美国《纽约时报》称，以色列在袭击货轮之前通知了美国。以方对这一报道未予否认，被认为默认爆炸事件是自己所为。此次事件发生后，以色列尚未做出正面回应，更加深了舆论的怀疑。

清华大学国际与地区研究院伊朗问题专家刘岚雨认为，针对伊朗的系列袭击很可能是以色列所为。以色列在打击伊朗的同时也是在向美国施压，表明以色列有能力阻碍伊朗核计划，美国不必急于与伊朗达成协议。

西北大学中东研究所副教授王晋表示，在国际社会希望将伊核协议重新拉回正轨之时，以色列想通过针对伊朗的行动继续恶化地区关系，阻碍美国重回伊核协议，营造有利于以色列的地区局势。

拜登政府陷两难

此前伊朗货轮发生爆炸时，美国五角大楼曾发表声明“撇清关系”，称美军并未介入。对于此次纳坦兹核设施电力系统故障，美国国务院前负责核不扩散事务的官员马克·菲茨帕特里克认为，美国与此事无关。他说，维也纳会谈正在进行中，美国不会采取这样可能破坏外交的举动，而以色列在美国防长奥斯汀到访之际采取这一行动则体现出对美方的不尊重。

就在此次事件发生当天，奥斯汀到访以色列。上海外国语大学中东研究所教授刘中民认为，与此前的特朗普政府不同，拜登政府希望在中东做出更系统性的安排，缓和地区紧张局势。在对伊朗问题上，美以之间仍存在较大分歧。奥斯汀此访意在安抚以色列并做出解释，甚至做出更多安全承诺。

不过，以色列对伊朗的态度似乎仍然强硬。以防长甘茨11日在与奥斯汀共同会见媒体时，强调了伊朗对中东地区和以色列安全构成的战略威胁，并称以色列将与美国在伊朗问题上密切合作，确保任何与伊朗有关的新协议顾及全球和美国的重大利益、防止地区动荡、保证以色列安全。

对此，奥斯汀表态相对谨慎，在发言中对伊朗只字未提。美国宾夕法尼亚大学中东中心执行主任约翰·加兹维尼安认为，以色列发动此次袭击的目的是破坏美伊之间的外交，如果拜登政府对此次袭击不发声，将给外界制造一种美国默许甚至美以合谋的印象，这势必影响美伊谈判；如果拜登政府予以谴责，将在国内面临政治压力。

未来形势会怎样

此次事件发生后，伊朗一方面指责以色列，一方面又淡化事件影响。伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪11日表示，此次故障未造成人员受伤或辐射污染。

扎里夫12日也表示，事故中受损的是第一代离心机，它们将被更换为更先进的设备。他在声称将对以色列进行报复的同时，也针对要求退出维也纳谈判的部分国内舆论，呼吁伊朗各界不要落入以色列“设计的陷阱”。

刘岚雨认为，尽管伊朗淡化处理此次事件，但不可能在美伊谈判进行时摆出示弱姿态，谈判前景仍充满不确定性。虽然目前伊朗方面的谈判立场有所松动，但相比一蹴而就解决问题，美伊双方逐步妥协、分阶段达成协议的可能性更高。

刘中民则认为，伊核问题只是美伊关系的一部分，两国之间长久的结构性矛盾没有解决，双方关系很难迎来全面缓和。即使未来两国就伊核问题达成协议，面对以色列的挑衅和地区其他国家与伊朗的冲突，未来协议的执行也有很大概率会出现波折。（执笔记者：宋盈；参与记者：刘品然、高文成、尚昊、陈霖）

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