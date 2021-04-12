新华社北京4月12日电（记者胡喆、陈席元）“出发吧！”这是60年前的今天，27岁的苏联宇航员尤里·加加林，在火箭点火升空时发出的豪言壮语。

1961年4月12日9时07分，在哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场，加加林乘坐“东方一号”宇宙飞船，在远地点为301公里的轨道上绕地球一周，历时1小时48分钟，于10时55分安全返回，成为人类进入太空的第一人。

2011年4月7日，第65届联合国大会通过决议，将每年的4月12日确定为国际载人航天日。决议说，1961年4月12日是加加林实现人类首次太空飞行的日子，这一历史事件为人类的空间探索开辟了新途径。因此联合国大会决定，以后每年4月12日为国际载人航天日，以庆祝人类空间时代的开始。

1970年4月24日，中国成功发射自己的第一颗人造地球卫星“东方红一号”。自2016年起，每年的4月24日被设立为“中国航天日”。在国际载人航天日到来之际，让我们一起来回顾中外载人航天史上的那些“第一”。

1963年6月16日，瓦莲京娜·弗·捷列什科娃成为世界上第一位进入太空的女航天员，也是迄今为止唯一独立驾驶飞船升空的女性。1965年3月18日，苏联宇航员阿列克谢·列昂诺夫实现了离舱12分钟的太空行走，成为首位进行太空行走的宇航员。

1969年7月20日“阿波罗11号”成功登月，宇航员阿姆斯特朗代表人类首次踏上了地球之外的天体，迈出了他的一小步、人类的一大步。

2003年10月15日9时，杨利伟搭乘由长征二号F火箭运载的神舟五号飞船首次进入太空，历时21小时23分钟，成功完成我国首次载人航天飞行。自此，中国成为世界上第三个能够独立开展载人航天活动的国家。

2008年9月25日，翟志刚和刘伯明、景海鹏驾驶神舟七号飞船升空，执行我国首次太空出舱活动任务，9月27日，翟志刚穿着我国自主研制的“飞天”舱外航天服，在刘伯明的协助下打开舱门，迈出了中国人在浩瀚太空中的第一步，中国航天史上的又一个里程碑就此诞生。

2012年6月16日，神舟九号飞船搭载着景海鹏、刘旺和我国第一位飞天女航天员刘洋，飞向太空。在天宫一号与神舟九号飞船进行了一次自动交会对接后，6月24日，飞船和目标飞行器分离，刘旺操作飞船从140米外向天宫一号靠近，取得了首次手控交会对接的成功。这标志着我国成为世界上第三个完全独立自主掌握交会对接技术的国家。

2013年6月11日，神舟十号飞船搭载聂海胜、张晓光、王亚平3名航天员发射升空。在轨飞行期间，航天员王亚平进行了面向全国青少年的中国首次太空授课活动。

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