国务委员兼外交部长王毅发表致辞。刘洁妍摄

人民网北京4月12日电 （刘洁妍、崔越）2021年4月12日，以“英雄的湖北：浴火重生，再创辉煌”为主题的外交部湖北全球特别推介活动在外交部蓝厅举行，国务委员兼外长王毅发表致辞，湖北省委书记应勇、武汉市委书记王忠林进行推介。湖北省省长王晓东，外交部党委书记齐玉、副部长乐玉成等外交部领导以及外国驻华使节、国际组织驻华代表、中外工商界人士、媒体记者约500人出席。

王毅说，今天的推介会极不寻常，因为今天的主角是一个英雄的省份：中国湖北；是一座英雄的城市：中国武汉。刚刚过去的4月8日，是武汉“解封”一周年的日子。作为最早报告疫情又最早控制住疫情的地方，武汉“解封”一周年，不仅值得中国人民纪念和庆祝，也得到世界各国的高度关注。今天这场推介会是迄今为止出席外国使节及代表人数最多、规模最大的一次，这充分说明了大家对湖北和武汉抗疫成就的认可，也充分展现了各方对疫后中国发展前景的期待。

王毅表示，过去这一年，对湖北来说是艰苦卓绝、苦难辉煌的一年。作为疫情阻击战的最前线和主战场，湖北和武汉人民在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在全国人民的支持下，众志成城，绝地反击，不仅为中国战胜疫情付出了巨大牺牲，也为全球抗击疫情作出了重要贡献。湖北抗疫是中国抗疫的缩影，更是中国精神、中国力量的集中展现。湖北人民诠释了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。

王毅说，过去这一年，对湖北来说更是凤凰涅槃、浴火重生的一年。控制住疫情后，湖北立即开启恢复经济社会发展的新征程。以危机倒逼转型，以“重启”推动“升级”，在疫后重建家园、重振发展的大考中再次交出了一份优异的答卷。相信经过疫情的磨砺和洗礼，古老的荆楚大地必将迸发出更加旺盛的生机与活力。

王毅说，大道不孤，大爱无疆。这场史无前例的疫情，让全人类都深刻认识到，我们的世界，的确是一个休戚与共、命运相连的共同体。无论是应对眼下的危机，还是共创美好的未来，人类都需要同舟共济、团结合作。作为负责任、有担当的大国，中国抗疫，秉持的不是独善其身，而是兼济天下；中国发展，追求的不是一花独秀，而是春色满园。

我们将坚持团结互助，与各国携手最终战胜新冠疫情。将继续充分发挥自身优势，维护全球抗疫物资供应链稳定，积极开展人道主义援助，向有需要的国家提供支持，让更多发展中国家用得起、用得上安全可靠的疫苗。

我们将坚持开放合作，与各国携手推动世界经济复苏。世界充满不确定，而中国的未来是确定的。我们将更充分发掘自身超大市场潜力，为各国带来新的发展机遇，进一步深化与各国互利合作，为世界经济复苏注入更多动力。

我们将坚持多边主义，与各国携手打造命运共同体。中国反对把各国分成三六九等，不赞同用意识形态划出敌我亲疏。生命与健康，生存与发展，是各国人民都应享有的平等权利。中国将积极践行真正的多边主义，捍卫以《联合国宪章》为基础的国际秩序，与各国一道维护世界和平稳定，弥合人类发展鸿沟，共同开创更加美好的未来。

王毅说，今年是中国共产党建党100周年。100年来，中国共产党前仆后继、求索奋进，团结带领全中国人民站起来、富起来，进而又迎接强起来的历史跨越。湖北这片红色大地在中国共产党历史上具有特殊地位，屹立着一座座中国共产党早期历史的伟大丰碑。希望大家在这个特殊的年份都到湖北去走一走、看一看，更加直观地了解湖北和武汉伟大的抗疫精神，更加深入地探寻中国共产党成就百年伟业的初心与历程。

应勇介绍了湖北抗击疫情和疫后重振的情况，向为湖北抗疫提供宝贵支持的各国政府、驻华使节表示诚挚谢意。他表示，经历疫情考验的湖北，经济长期向好的基本面没有改变，多年积累的综合优势没有改变，在国家和区域发展中的重要地位没有改变。今天的湖北健康安全，生机无限，前景辉煌。浴火重生的湖北正以崭新姿态站在新的历史起点，深入推进“一主引领、两翼驱动、全域协同”区域发展布局，打造全国重要增长极，坚定不移扩大开放。欢迎各国了解湖北、宣传湖北、投资湖北，开展全方位交流合作，共享发展机遇。

王忠林回顾了武汉抗疫惊心动魄的76个日夜，表示今天的武汉已连续近11个月没有新增本土确诊病例，安全健康、活力四射的大武汉回来了。作为“一带一路”重要节点城市、长江经济带核心城市，武汉承载着中部地区崛起、长江中游城市群协同发展、国际自主创新示范区、国家自由贸易试验区等重大战略，欢迎中外各界人士与武汉一起分享发展机遇，共创更加美好的未来。

法国驻华大使罗梁、巴西驻华大使瓦莱代表外国驻华使节祝贺中国胜利抗击疫情，赞赏中国人民、湖北人民在抗疫中体现的勇气和团结，表示湖北浴火重生的故事将极大激励其他国家人民战胜疫情，他们将致力于进一步深化两国友好合作。武汉友城日本大分市市长、美国霍尼韦尔公司负责人以及三位在汉外国留学生等国际友人代表通过视频发言，回顾与湖北、武汉并肩战“疫”的情景，祝愿湖北和中国的明天更加美好。

王毅国务委员和湖北省主要领导及外国驻华使节代表等还共同为湖北全球特别推介活动特制外交纪念封揭幕。

(责编：刘叶婷、刘慧)