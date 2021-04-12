新华社赫尔辛基4月12日电 专访：盼借消博会开拓中国市场——访芬兰酒饮公司阿勒提亚市场总监基尔西·蓬蒂拉

新华社记者陈静

首届中国国际消费品博览会（消博会）还有不到一个月将在海南拉开帷幕。芬兰酒类饮料公司阿勒提亚市场总监基尔西·蓬蒂拉表示，公司将与中国分销商伙伴合作参展，期待借消博会开拓中国市场。

蓬蒂拉日前在位于赫尔辛基的公司总部接受新华社记者采访时说，非常高兴能参加首届消博会，这是一次直接接触和了解中国消费者的好机会。此前芬兰伏特加被纳入中欧地理标志协定，阿勒提亚对中国市场充满期待。

中欧地理标志协定3月1日生效。在首批欧盟地理标志产品名录中，芬兰伏特加榜上有名。被誉为芬兰伏特加“国民品牌”的Koskenkorva就归属阿勒提亚旗下，目前销往20多个海外市场。

蓬蒂拉说，成为中欧地理标志协定中受保护的欧盟产品，不仅有助于保护芬兰伏特加的传统制酒文化，而且将为芬兰伏特加走向中国消费者提供便利。

她说，Koskenkorva伏特加在蒸馏过程中采用可持续方式，显著减少二氧化碳排放。鉴于中国正致力于发展企业节能减排，期待阿勒提亚能在此领域获得与中国公司合作的机会。

阿勒提亚是北欧知名酒饮公司，业务涵盖北欧和波罗的海国家的葡萄酒和烈酒市场，Koskenkorva是其主要出口品牌之一。该公司2020年净销售额超过3.4亿欧元。

首届消博会将于5月7日至10日在海南海口举行。国际展区吸引了69个国家和地区的630家企业参展，参展品牌1165个，基本囊括全球消费品领域的头部企业和品牌。

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